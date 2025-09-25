Franzosen entdecken Söder – und lachen sich kaputt

Markus Söder polarisiert nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile auch in Frankreich. Seine Vorliebe für Fleisch und seine Attacken gegen vegetarische Ernährung sorgen dort für Spott und Diskussionen. Eine französische Fernsehsendung nimmt die Aussagen des CSU-Chefs humorvoll aufs Korn und nennt ihn einen „Gastro-Populisten“. Doch auch bekannte Stimmen aus Deutschland haben einiges zu seinem „kulinarischen Aktionismus“ zu sagen.

Söder: Frankreich lacht über „Tofu-Diktatur“

Markus Söder sorgt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich für Diskussionen. Besonders sein Faible für Fleisch und seine spitzen Kommentare über Vegetarismus stehen im Fokus. In der Arte-Show „28 Minutes“ stellt Journalistin Marie Bonnisseau den bayerischen Politiker süffisant vor: „In Deutschland ist er der Anführer der CSU, er ist Bayer und heißt Markus Söder. Er hat wörtlich gesagt: ‚Stoppt die Tofu-Diktatur‘!“

Auch Zitate wie „Ein Leben ohne Wurst ist möglich, aber sinnlos“ und „Wir leben hier nicht in einer Brokkoli-Republik“ bleiben nicht unerwähnt. Mit einem ironischen „Bewegend!“ kommentiert Bonnisseau Söders Aussagen.

Die Französin geht sogar noch weiter und nennt Söder einen „Gastro-Populisten“. Sie wirft ihm vor, die „echten deutschen Fleischesser“ gegen städtische, vegetarische Eliten auszuspielen. Söders Instagram-Serie „Söder isst“ passt für Bonnisseau perfekt in dieses Bild. Doch Söders Hauptgegner, die Grünen, sind inzwischen nicht mehr in der Bundesregierung. Also habe der „konservative Lebemann“ laut Bonnisseau auf „Fake News umgeschaltet“.

Weißwurst und „Saskia-Esken-Küche“

Ein Beispiel für diese Fake-News-Attacke ist Söders Bemerkung über fleischlose Gerichte bei der SPD. In Viechtach behauptete er: „Bei der SPD gab es immer veganes Essen, immer miese Stimmung. Bei der CDU gab es ordentliches, aber zu wenig Essen. Aber wir: Ich habe immer auftischen lassen! Es ging in der Früh mit Weißwurst los.“ Söder bezeichnete die angeblich fleischfreie Küche der SPD sogar als „Saskia-Esken-Küche“. Mittlerweile ist jedoch klar, dass diese Behauptung nicht stimmt. Bonnisseau kommentiert trocken: „Lügen schmecken eben auch ohne Hunger.“

Doch Söder bekommt nicht nur von Bonnisseau Seitenhiebe. Auch Robert Habeck meldete sich vor einigen Wochen zu Wort. Er kritisierte Söders „fetischhaftes Wurstgefresse“ und warf ihm vor, damit von den echten Problemen der Menschen abzulenken. Söder mag das kalt lassen. Schließlich weiß er, dass seine markigen Sprüche Anklang bei seinen Anhängern finden. Ob Frankreichs ironische Spitzen daran etwas ändern, bleibt fraglich.

