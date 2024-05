Markus Söder wird als Baerbock-Nachfolger gehandelt – Außenminister-Gerücht!

Spekuliert Markus Söder noch immer auf eine mögliche Kanzlerkandidatur? CDU-Parteichef Friedrich Merz gilt als klarer Favorit für die nächste Bundestagswahl. Doch was plant der bayerische Ministerpräsident stattdessen? Will er im Freistaat bleiben – oder zieht es ihn, wie seinen Vorgänger Horst Seehofer, ins Kabinett nach Berlin?

Im Falle einer neuen Regierungsbeteiligung von CDU/CSU in Berlin könnte Söder das Amt von Annalena Baerbock übernehmen. Darüber wird aktuell in der Hauptstadt getuschelt!

Söder macht schon jetzt eigene bayerische Außenpolitik

Außenminister Markus Söder – die Hauptstadtredaktion der „Welt am Sonntag“ hält das angesichts der jüngsten Reisen des CSU-Chefs nach Italien und China für eine realistische Option. Im Blatt heißt es, dass Söder nach der nächsten Bundestagswahl „sehr gute Chance“ auf das Amt habe.

Tatsächlich reiste Söder zuletzt nach Italien, traf sich mit Papst Franziskus und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Im März machte sich der Ministerpräsident sogar auf nach China. Es wirkt manchmal so, als betreibe Bayern eine eigene Außenpolitik. Oder probt Söder schon für höhere Aufgaben?

„Sehr gute Chance“ auf Baerbock-Nachfolge?

Politik-Professor Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität in München zweifelt daran. „Würde bedeuten, wenn CDU/CSU stärkste Kraft wird, dass der Koalitionspartner auf dieses Ministerium verzichtet und damit auch auf die Chance einen Minister/in zu haben, der meist sehr populär ist. Eher unwahrscheinlich“, schreibt Masala auf X.

Angela Merkel stellte jedoch ihre Außenminister in den Schatten und vertrat Deutschland selbst dominant auf internationaler Bühne. Die Grünen verzichteten in der Ampel darauf, den Vizekanzler-Posten im Auswärtigen Amt anzusiedeln, wie es in den vergangenen Jahrzehnten oft vom kleineren Koalitionspartner praktiziert wurde. Stattdessen bekam Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck das prestigeträchtige Vizekanzler-Amt. Durch den Ukraine-Krieg erhielt das Auswärtige Amt jedoch eine neue Aufwertung und Bedeutung.

Sollte die Union jedoch nur Juniorpartner werden, etwa in einer Neuauflage der Großen Koalition unter Kanzler Olaf Scholz, dürften aus der CDU eher Norbert Röttgen oder Roderich Kiesewetter Ansprüche auf das Amt als Außenminister erheben.