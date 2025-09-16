Alarmsignal für Söder: Vorsprung der CSU vor AfD schmilzt in Bayern dahin

  1. DerWesten.de
Alarm in der CSU-Parteizentrale! Die AfD wird für Söders CSU immer mehr zur Bedrohung. Das belegt eine neue Umfrage.

Bundestagswahl 2025: Die AfD wird zur neuen Macht in Ostdeutschland

Die AfD erzielt ihr bestes Bundestagswahlergebnis mit 20,2 Prozent. Besonders stark schneidet sie in Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ab. Welche Folgen hat das für die Opposition?

Schlechte Zahlen für Markus Söder! Zwar sind die Christsozialen immer noch stärkste Partei in Bayern, doch von rechts wird die AfD immer stärker. Besonders bei der nächsten Bundestagswahl könnten sich die Kräfteverhältnisse im Freistaat deutlich verschieben. Mehr zu der neuen Umfrage in unserer Fotostrecke.

Alarm bei der CSU und Söder: AfD immer größer in Bayern

Eine neue Forsa-Umfrage für die „Süddeutsche Zeitung“ ist ein Schock für die CSU und Parteichef Markus Söder. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden die Christsozialen zwar stärkste Kraft im Freistaat bleiben – aber der Vorsprung auf die Konkurrenz ist für bayerische Verhältnisse klein geworden. Foto: IMAGO/Steinach, IMAGO/Wolfgang Maria Weber (Fotomontage)
Absturz auf 33 Prozent
So würde die CSU nur noch 33 Prozent der Stimmen erhalten. Bei der Wahl im Februar kamen die Christsozialen noch auf 37,2 Prozent der Zweitstimmen. Foto: IMAGO/Mike Schmidt
AfD bei 24 Prozent
Noch gravierender aber ist der Anstieg der AfD: Die Rechtsaußen-Partei klettert auch in Bayern auf 24 Prozent. Damit hätte die CSU nur noch einen Vorsprung von weniger als zehn Prozentpunkten. Foto: imago images/Steinach
Bei Landtagswahl kaum besser
Zudem gab es auch eine frische Forsa-Umfrage zur nächsten Landtagswahl in Bayern. Auch hier ging es für die AfD deutlich nach oben – auf 19 Prozent. Die CSU erreicht 37 Prozent. Ebenfalls keine guten Zahlen für Söder! Foto: IMAGO/Ardan Fuessmann
Für Grüne, SPD und Linke nichts zu holen
Traditionell haben es die Parteien links der Mitte in Bayern schwer. Wäre jetzt erneut Bundestagswahl, würden die Grünen 13 Prozent im Freistaat holen, die SPD lediglich 9 Prozent und Die Linke 8 Prozent. Foto: imago images/Leonhard Simon
Aiwanger chancenlos bei Bundestagswahl
Fast keine Rolle würden die Freien Wähler von Hubert Aiwanger und die FDP spielen (jeweils 3 Prozent) sowie die Wagenknecht-Partei BSW (2 Prozent). Foto: IMAGO/Lindenthaler

