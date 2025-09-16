Alarmsignal für Söder: Vorsprung der CSU vor AfD schmilzt in Bayern dahin

Alarm in der CSU-Parteizentrale! Die AfD wird für Söders CSU immer mehr zur Bedrohung. Das belegt eine neue Umfrage.
Schlechte Zahlen für Markus Söder! Zwar sind die Christsozialen immer noch stärkste Partei in Bayern, doch von rechts wird die AfD immer stärker. Besonders bei der nächsten Bundestagswahl könnten sich die Kräfteverhältnisse im Freistaat deutlich verschieben. Mehr zu der neuen Umfrage in unserer Fotostrecke.
Alarm bei der CSU und Söder: AfD immer größer in Bayern
„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>