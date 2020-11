Maischberger, Lanz und Co.: Das sind die deutschen Talkmaster

Er ist ein gefragter Gast in deutschen Talkshows: Sigmar Gabriel. Der ehemalige Außenminister und Vizekanzler ist bekannt für seine klare und starke Meinung.

+++ Maischberger (ARD): Sigmar Gabriel traut sich im TV nicht auszusprechen, was Vizepräsident Joe Biden zu ihm sagte +++

Auch bei Sandra Maischberger in der ARD war Sigmar Gabriel am Mittwoch zu Gast. In der aktuellen Folge ginge es nicht nur um die Coronavirus-Pandemie und die US-Wahl 2020, sondern auch um Gabriels politische Situation, sein Ausscheiden aus der Regierung sowie die aktuelle Situation „seiner“ SPD.

Und der langjährige Bundesvorsitzende der Sozialdemokraten teilte ordentlich gegen die Genossen aus.

Mehr über Sigmar Gabriel:

Sigmar Gabriel ist ein ehemaliger deutscher Politiker (SPD) und heutiger Berater und Publizist.

Er war von November 2009 bis März 2017 Bundesvorsitzender der SPD und von Dezember 2013 bis März 2018 Vizekanzler.

Außerdem war er von Dezember 1999 bis März 2003 Ministerpräsident von Niedersachsen.

Von Januar 2017 bis März 2018 war er Außenminister.

Sigmar Gabriel teilt gegen SPD aus – „froh, dass man dafür keine Verantwortung mehr trägt“

Moderatorin Sandra Maischberger erinnert den ehemaligen Außenminister an sein Ausscheiden aus Regierung und Bundestag: „Haben Sie manchmal Phantomschmerzen?“, fragt sie Gabriel.

Foto: Screenshot ARD

„Ach nee“, antwortet Gabriel. Sein vernichtendes Urteil: „Wenn man draufschaut, wie wenig sich die eigene Partei mit dieser Welt und der Rolle, die das heißt, für Deutschland, für Europa und dann für die SPD auseinandersetzt, dann ist man doch ganz froh, dass man dafür keine Verantwortung mehr trägt.“

Das hat gesessen. Ein ordentlicher Seitenhieb gegen die aktuelle SPD-Spitze.

Austreten sei für ihn allerdings kein Thema. „Warum sollte ich austreten?“, grinst er.

Gabriel weiter: „Vielleicht gibt’s welche, die sich das wünschen, aber dann wär’s ein Grund, drinzubleiben!“