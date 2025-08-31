Pornografie-Skandal um Meloni erschüttert Italien: Deepfakes sorgen für Entsetzen

Es ist ein Albtraum, der nicht nur Frauen treffen kann, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern auch jede, die in irgendeiner Weise mit ihrem Gesicht im Internet auftaucht. Deepfakes, die zur sexualisierenden und degradierenden Darstellung von Menschen genutzt werden, ohne deren Einverständnis und oft ohne deren Wissen. In Italien hat das nun politische Dimensionen angenommen.

Denn von diesen sexualisierenden Darstellungen sind nicht nur Stars wie das Model Chiara Ferragni betroffen. Sondern auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, ihre Schwester Arianna und mindestens eine weitere Politikerin – Elly Schlein, die Vorsitzende der oppositionellen sozialdemokratischen Partei „Partito Democratico“ (PD). Sie alle landeten in dem Forum „Phica.eu“.

Schmutzige Deepfakes! Meloni und Schlein als Opfer

Die Bilder stammen aus ganz unterschiedlichen Quellen. Oft handelt es sich um öffentlich zugängliche Pressefotos, häufig wurden sie von den Social-Media-Kanälen der Frauen kopiert. Diese eigentlich neutralen Bilder werden dann oft nachträglich so manipuliert, dass sie in pornografischem Licht erscheinen. Diese Montagen werden meist widerwärtig kommentiert, die Frauen werden bewertet.

Auch die Mode-Ikone Chiara Ferragni ist Opfer der Deepfakes geworden. Foto: IMAGO/Bestimage

„Heute bin ich schockiert, wütend, enttäuscht. Aber ich darf nicht schweigen, weil diese Sache nicht nur mich betrifft“, erklärte PD-Politikerin Schlein im „Corriere della Sera“. Sie gibt weitere Einblicke in die Abgründe der Plattform: „Es gibt eigene Rubriken für Frauen aus Gemeinden wie Latina oder Aprilia, aus ganz Italien. Einige Kommentare sprechen über meinen Körper live. Das bedeutet, es sind Menschen, die mich kennen, aus meiner Stadt, die sich berechtigt fühlen, über mich zu reden, als wäre ich ihr Eigentum.“

Die Plattform selbst, die seit 2005 existiert, reagierte allenfalls moderat auf das Bekanntwerden des Pornografie-Skandals in Italien. Laut „Watson“ erscheint auf der Website von Phica.eu nun eine kurze Anmerkung. Man wolle Fotos und Deepfakes nach „DMCA“ entfernen, also dem US-Urheberrechtsgesetz „Digital Millennium Copyright Act“.

Mehrere Opfer gehen jetzt rechtlich gegen die Plattform und die Täter vor. Auch die italienische Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.