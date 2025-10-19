  1. DerWesten.de
  3. Senioren aufgepasst! Das solltet ihr beim Rentenausweis-Verlust tun

Senioren aufgepasst! Das solltet ihr beim Rentenausweis-Verlust tun

von Yury Malakhov

Der Rentenausweis bringt für Senioren eine Menge Vorteile im Alltag. Was bei Verlust oder Beschädigung zu tun ist, erfährst du der Galerie.

Bei Verlust: So bestellen Sie Ihren Rentenausweis kostenlos nach.
Bürgergeld und Rente: Das musst Du wissen

Der Rentenausweis wird in Deutschland automatisch zum Rentenbeginn zugesandt und bietet verschiedene Vorteile, etwa Rabatte bei öffentlichen Verkehrsmitteln oder Veranstaltungen. Außerdem enthält er wichtige persönliche Daten wie die Rentenversicherungsnummer und das Geburtsdatum. Sollte der Ausweis verloren gehen oder kaputtgehen, ist es ratsam, ein neues Exemplar zu beantragen. Wie das problemlos gemacht wird, erklären wir in der Galerie.

Schon gelesen? ++Rente wird flexibler: 2000 Euro im Monat steuerfrei für Ruheständler!++

So beantragst du einen neuen Rentenausweis:

Hier entlang zum neuen Rentenausweis
Verlorene oder beschädigte Rentenausweise kannst du unkompliziert über das Online-Portal des Rentenservice der Deutschen Post AG nachbestellen. Foto: IMAGO/Wolfilser
Diese Informationen brauchst du für eine Nachbestellung
Hier musst du lediglich ein paar Informationen zu deiner Person und Adresse angeben. Dazu zählen auch die Postabrechnungsnummer (PANR) und die Postrentennummer (PRNR), die du auf deiner Rentenanpassungsmitteilung findest. Foto: IMAGO/Wolfilser
Und dann … warten
Nach erfolgreicher Beantragung bekommst du den neuen Ausweis innerhalb von drei Wochen per Post zugeschickt. Foto: IMAGO/Wolfilser
Darum solltest du deinen Rentenausweis immer mitführen
Der Rentenausweis ist nicht nur ein offizieller Nachweis dafür, dass du Rentner bist. Mit einem Rentenausweis lohnt es sich, aktiv nach Rabatten zu fragen, falls diese nicht direkt sichtbar gemacht werden. Foto: IMAGO/Wolfilser
Diese Vorteile stehen dir zu
Mit einem Rentenausweis kannst du verschiedene Vergünstigungen in Anspruch nehmen, zum Beispiel ermäßigte Monats- und Jahreskarten, günstigere Volkshochschulkurse, Rabatte in Freizeitparks und Zoos, Seniorenrabatte in Apotheken oder Ermäßigungen beim Rundfunkbeitrag (GEZ). Foto: IMAGO/blickwinkel

