  3. Selenskyj ist noch immer Präsident: Verantwortlich ist ausgerechnet Putin

Selenskyj ist noch immer Präsident: Verantwortlich ist ausgerechnet Putin

Seit 2019 ist Wolodymyr Selenskyj Präsident der Ukraine. Nach der Verfassung hätte jedoch schon vergangenes Jahr eine Wahl anstehen müssen.

Er war Schauspieler, nahm an der ukrainischen Version von „Let’s Dance“ teil. Als Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj im Mai 2019 die Präsidentschaftswahl in der Ukraine gewann, gab es wohl nicht wenige, die ihm dieses Amt nicht zugetraut hatten. Sein politisches Programm war vage. Viele vermuteten, dass Selenskyjs Wahl eigentlich mehr ein Protest gegen den damaligen Präsidenten Poroschenko war.

Nun ist Wolodymyr Selenskyj seit über sechs Jahren an der Macht, trotzt seit dreieinhalb Jahren den Angriffen Wladimir Putins. Doch eigentlich hätte schon nach fünf Jahren eine neue Wahl anstehen müssen. Warum es dazu nicht kam, liest du in der Fotostrecke.

Selenskyj noch immer Präsident: Putin ist daran beteiligt

Seit dem 20. Mai 2019 ist Wolodymyr Selenskyj Präsident der Ukraine. Damals hatte nicht jeder damit gerechnet, dass der einstige Schauspieler auch 2025 noch Präsident sein würde. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Schließlich wird der Präsident in der Ukraine nur für fünf Jahre gewählt. Theoretisch hätte also 2024 eine neue Wahl stattfinden müssen. Foto: imago images / ZUMA Press
Dieser musste sich Wolodymyr Selenskyj jedoch bis dato noch nicht stellen. Foto: IMAGO/Anadolu Agency
Verantwortlich dafür ist ausgerechnet Wladimir Putin. Der russische Machthaber hatte die Ukraine im Februar 2022 angegriffen. Foto: IMAGO/ZUMA Press
Der Krieg dauert bis heute an. Und das ist auch der Grund, warum Selenskyj noch an der Macht ist. So gilt in der Ukraine laut der „Tagesschau“ noch immer das Kriegsrecht. In dieser Zeit können Befugnisse nicht beendet werden. Sprich: Eine Wahl kann erst nach Beendigung des Krieges erfolgen. Foto: IMAGO/NurPhoto
Dass dieser jedoch in naher Zukunft endet, scheint unwahrscheinlich. Noch immer greift Putin die Ukraine mit unverminderter Brutalität an. Foto: IMAGO/Anadolu Agency
Es bleibt also abzuwarten, wann der Krieg endet. Und ob das Alaska-Treffen einen Schritt nach vorne bereiten kann. Foto: IMAGO/APAimages