Er war Schauspieler, nahm an der ukrainischen Version von „Let’s Dance“ teil. Als Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj im Mai 2019 die Präsidentschaftswahl in der Ukraine gewann, gab es wohl nicht wenige, die ihm dieses Amt nicht zugetraut hatten. Sein politisches Programm war vage. Viele vermuteten, dass Selenskyjs Wahl eigentlich mehr ein Protest gegen den damaligen Präsidenten Poroschenko war.

Nun ist Wolodymyr Selenskyj seit über sechs Jahren an der Macht, trotzt seit dreieinhalb Jahren den Angriffen Wladimir Putins. Doch eigentlich hätte schon nach fünf Jahren eine neue Wahl anstehen müssen. Warum es dazu nicht kam, liest du in der Fotostrecke.

++ Wladimir Putins dunkle Deutschland-Vergangenheit: Ein Leben zwischen Fußball, Bier und Gewalt ++

Selenskyj noch immer Präsident: Putin ist daran beteiligt