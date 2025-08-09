Selenskyj unbeirrbar: DAS sagt er über das Treffen von Putin und Trump

Trump und Putin setzten sich an den Verhandlungstisch – ohne Selenskyj. Nun ist auch sein Wort gefallen.

Am Freitag kündigte der US-Präsident Donald Trump ein persönliches Treffen mit dem Kreml-Chef Wladimir Putin an. Am 15. August sollen die beiden über den Waffenstillstand in der Ukraine verhandeln, allerdings ganz ohne ukrainische Vertretung.

Diese wäre umso nötiger, da die besetzten ukrainischen Gebiete auf dem Spiel stehen. Tage vor der Verkündung schloss Trump nämlich die Möglichkeit nicht aus, des Friedens willen einen „Austausch der Gebiete“ zu vereinbaren. Für den ukrainischen Präsidenten ging das nun zu weit.

Selenskyj: Keine territorialen Zugeständnisse an Putin

Der ukrainische Staatschef reagierte kompromisslos auf den Vorschlag Trumps. In seinem Telegram-Kanal schrieb er: Die Antwort auf die territoriale Frage der Ukraine stehe in der ukrainischen Verfassung: „Ukrainer werden ihr Land an den Besatzer nicht verschenken.“

Laut The Kyiv Independent betonte Selenskyj, dass die Ukraine einen würdigen und langfristigen Frieden verdiene, der an den Wünschen Moskaus nicht zerbrechen werde.

Betreibt Trump Beschwichtigungspolitik?

Seitdem Trumps Ultimatum zum Waffenstillstand im Sand verlaufen ist, wird die Diskussion über mögliche Gebietsabtretungen an Russland immer intensiver.

Ein Frieden wäre damit noch gar nicht sicher, sagt ein Experte vom Atlantic Council. Ganz im Gegenteil: Das könnte Putins „imperialistischen Appetit“ nur noch steigern und weitere Überfälle legitimieren.