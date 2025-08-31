Gegen Putin: Jetzt wendet sich Selenskyj an China

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte internationalen Druck auf Russland, kurz bevor Putin nach China reist. Selenskyj sprach mit Indiens Premierminister Modi, damit dieser beim SOZ-Gipfel den russischen Krieg gegen die Ukraine klar verurteilt. Modi soll sich dort für einen Waffenstillstand einsetzen.

Dazu interessant: ++Ansage an Putin: Sogar nahe der Front geigen Ukrainer ihm die Meinung++

Nach einem schweren Luftangriff in Kyjiw mit über 20 Toten warf Selenskyj Russland vor, Länder wie Indien und China zu Komplizen zu machen. Das berichtete der „SPIEGEL“ zuerst. Besonders kritisierte er China. „Leider lässt China Russland Krieg führen – so sieht es aus“, sagte er öffentlich.

Putin gefährdet Friedensgespräche

Selenskyj forderte erneut eine Waffenruhe als Voraussetzung für Verhandlungen. Putin hingegen verlangt Friedensgespräche ohne vorherigen Waffenstillstand. In der Nacht griff Russland die Ukraine erneut an. Die Luftabwehr konnte viele Drohnen abfangen, dennoch starben Zivilisten.

Auch spannend: Bringt ausgerechnet DAS Putin zur Strecke? Krankheit greift in russischer Armee um sich

Russlands Generalstabschef Gerassimow kündigte neue Ziele für eine Herbstoffensive an. Laut ihm erfolgen derzeit Angriffe entlang der gesamten Frontlinie. Die russische Führung zeigt keinerlei Bereitschaft, den Krieg zu beenden, trotz westlicher Appelle.

Selenskyj erklärte sich dennoch erneut zu einem Treffen mit Putin bereit. Unterhändler führten Gespräche mit mehreren Ländern, darunter Katar und die Schweiz. Alle zeigten sich offen, ein solches Treffen zu ermöglichen, konkrete Ergebnisse gibt es aber bisher nicht.

Putin plant große Auftritte in China

Putin wird während seines viertägigen Aufenthalts in China zunächst am SOZ-Gipfel in Tianjin teilnehmen. Am Mittwoch besucht er eine Militärparade in Peking. China rechnet mit dem größten Gipfel seit Gründung der Organisation. Der russische Präsident nutzt die Bühne gezielt zur Selbstdarstellung.

Die SOZ wurde ursprünglich zur Terrorbekämpfung gegründet, umfasst heute aber zehn Staaten. Neben Russland, China und Indien gehören ihr inzwischen auch Iran und Belarus an. Putin versucht, über dieses Bündnis seinen Einfluss in Asien zu festigen und internationale Unterstützung zu sichern.

Mehr News:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.