Volle Rückendeckung für Selenskyj: Auch Merz reist nach Washington

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Kanzler Friedrich Merz reisen nach Washington. Dort nehmen sie am Gespräch von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj teil. Auch andere europäische Staats- und Regierungschefs sind dabei. Ziel ist es, Wege zur Beendigung des russischen Angriffskrieges zu erörtern.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Fällt Trump Selenskyj in den Rücken? Das hat es mit dem „Gebietstausch“ auf sich +++

Die Bundesregierung erklärte, es gehe um „Sicherheitsgarantien, territoriale Fragen und die fortdauernde Unterstützung der Ukraine in der Abwehr der russischen Aggression. Dazu gehört auch die Aufrechterhaltung des Sanktionsdrucks“. Die Reise diene dem Austausch mit Trump nach dessen Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska.

Gespräche in den USA mit Spannung erwartet

Von der Leyen empfängt Selenskyj zudem am Sonntag in Brüssel. Geplant ist eine Videoschalte der „Koalition der Willigen“ mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Ziel ist es, die Strategie abzustimmen, bevor Selenskyj Trump in Washington trifft. Die Europäer wollen Entscheidungen gegen ukrainische Interessen verhindern und betonen Geschlossenheit.

Weitere Nachrichten:

Trump hatte sich nach dem Gipfel mit Putin in Anchorage von seiner Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand distanziert. Stattdessen will er nun – im Sinne Putins – über eine mögliche Friedensvereinbarung sprechen. Russland verlangt Gebietsverzicht, doch Selenskyj lehnt dies kategorisch ab. Damit bleibt der Ausgang der Gespräche ungewiss.

Letztes Treffen im Weißen Haus wurde für Selenskyj zum Debakel

Selenskyjs letztes Treffen mit Trump im Weißen Haus im Februar verlief dramatisch. Trump machte dem ukrainischen Präsidenten öffentlich Vorwürfe, und kurz darauf setzten die USA ihre Militärhilfen aus. Für die Ukraine war dies ein schwerer Rückschlag, da die Unterstützung für ihre Verteidigung entscheidend ist.

Vor der europäischen Videoschalte forderte Außenminister Andrij Sybiha auf X mehr Druck auf Moskau. Er betonte: Die Ukraine brauche Garantien für Sicherheit, eine Stärkung der Verteidigung und ein Paket von Abschreckungsmaßnahmen, das Russland zwingt, den Krieg zu beenden. Damit verschärfte er die Forderungen vor Selenskyjs Treffen. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.