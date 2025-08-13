EU-Mann fällt Merz und Selenskyj in den Rücken: „Krieg schon verloren“

Kurz vor einem geplanten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin positionieren sich fast alle EU-Staats- und Regierungschefs einheitlich. Nur Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban verweigert die Zustimmung und attackiert den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj scharf.

Orban behauptet, die Ukraine habe den Krieg gegen Russland bereits verloren. Er äußert sich im Vorfeld des Treffens zwischen Trump und Putin in Alaska deutlich abweichend von der EU-Mehrheit.

Orban: Selenskyj hat nur aus einem Grund noch nicht kapituliert

„Er (der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj) hat diesen Krieg verloren“, erklärt Orban im Interview mit „mandiner.hu“. Er kritisiert die Darstellung des Konflikts. „Die Ukrainer haben diesen Krieg verloren, Russland hat den Krieg gewonnen.“ Nur westliche Waffen und Gelder verhinderten die Kapitulation.

Am Vortag blockierte die ungarische Regierung die Mitunterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung der übrigen 26 EU-Staaten. Darin lobten diese Trumps Bemühungen, den russischen Angriffskrieg zu beenden und zwischen Selenskyj und Putin zu vermitteln. Orban begründet sein Nein damit, dass die EU-Spitzen gar nicht zu den Verhandlungen eingeladen seien.

EU politisch an den Rand gedrängt

Er beklagt, dass die EU politisch an den Rand gedrängt worden sei. „Schlimmer wäre nur noch, wenn wir von der Seitenlinie aus Anweisungen geben würden.“ Für ihn ist ein EU-Russland-Gipfel der „einzig vernünftige Schritt“. Damit will er direkte Gespräche mit Putin fördern.

Orban steht seit Jahren wegen seiner Russland-Politik in der Kritik. Er lehnt Militärhilfe für die Ukraine ab und pflegt auch seit Beginn der russischen Invasion enge Kontakte zu Putin. Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs werfen ihm vor, die EU-Linie zu untergraben und Putins Position zu stärken.

