Sebastian Kurz macht SIE für hohe Corona-Zahlen verantwortlich – heftige Reaktionen: „Was Sie gerade sagen, stimmt nicht.“

Sebastian Kurz äußerte sich am Mittwoch zu der Corona-Situation in Österreich.

Auch Österreich ist stark von der Corona-Pandemie betroffen. Nach dem Sommer waren die Infektionszahlen in dem Land wieder deutlich angstiegen. Am Mittwoch hat sich Sebastian Kurz zu der aktuellen Situation geäußert.

Sebastian Kurz machte besonders einige Menschen dafür verantwortlich, dass die Infizierten-Zahlen in Österreich nach dem Lockdown im Sommer wieder gestiegen sind. Auf die Aussage Kurz gab es in den Medien und im Netz heftige Reaktionen. Besonders ein TV-Interview dürfte dabei wohl in Erinnerung bleiben.

Sebastian Kurz: Der Bundeskanzler äußert sich zur aktuellen Corona-Lage

„Die sinkenden Zahlen, die wir derzeit in Österreich erleben, die sind ein Erfolg, aber sie sind kein Grund zur Entwarnung“, sagte Sebastian Kurz. Dank des Lockdowns sei eine Überlastung des Gesundheitssystem in der Alpenrepublik verhindert worden. Dennoch seien die Zahlen auch weiterhin hoch.

Infos zu Sebastian Kurz:

Sebastian Kurz wurde am 27. August 1986 in Wien geboren

Er ist 1,86 Meter groß

Von 2009 bis 2017 war Kurz Bundesobmann der Jungen Volkspartei

im Dezember 2017 wurde er zum Bundeskanzler von Österreich

Am Mittwoch wurden 3972 Neuinfektionen binnen eines Tages in Österreich verzeichnet. Bezogen auf die Einwohnerzahl ist dieser Wert um ein Mehrfaches höher als in Deutschland.

Sebastian Kurz: „Ansteckungen wieder ins Land hereingeschleppt“

„Wir hatten im Sommer sehr sehr niedrige Ansteckungszahlen nach dem Lockdown und haben dann durch Reiserückkehrer und insbesondere auch durch Menschen, die in ihren Herkunftsländern den Sommer verbracht haben, uns Ansteckungen wieder uns Land hereingeschleppt“, so Kurz. Offenbar tragen für ihn also besonders Menschen, welche aus dem Ausland wieder nach Österreich zurückkehrten die Schuld, an dem erneuten Ausbruch der Pandemie in dem Staat.

Deswegen hat die Regierung von Österreich entschieden, nun anders vorzugehen und die Grenzen über Weihnachten und Neujahr praktisch dicht zu machen. Für Einreisende aus Riskogebieten gilt in der Alpenrepublik in diesem Zeitraum eine zehntägige Quarantänepflicht. Besonders für Wintersport-Urlauber ein harter Schlag.

Der Kanzler. Konnte es kaum glauben, aber er sagt es wirklich so:



"... und haben dann durch Reiserückkehrer, und insbesondere auch durch Menschen, die in ihren Herkunftsländern den Sommer verbracht haben, uns Ansteckungen wieder ins Land hereingeschleppt."#Pressekonferenz pic.twitter.com/ITj832hxZm — Lukas Riepler (@lukasriepler) December 2, 2020

Österreich: Einige Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Die Reisebeschränkungen sind nach den Worten des Wiener Innenministers Karl Nehammer eine Konsequenz aus den Erfahrungen des Sommers. Rund 30 Prozent aller Corona-Neuinfektionen seien damals von Urlaubsrückkehrern ins Land getragen worden. Der besorgte Blick gilt dabei den vielen Menschen, die vom Balkan stammen und dort die Feiertage verbringen wollen. In vielen Ländern Südosteuropas und auch in der Türkei sind die Infektionszahlen besonders hoch.

Sebastian Kurz macht besonders Menschen, die nach Österreich zurückkehrten für den erneuten Corona-Ausbruch verantwortlich. (Symbolbild) Foto: imago images / photosteinmaurer.com

Immerhin wird der Lockdown in Österreich immerhin etwas gelockert. Vom kommenden Montag an darf der Handel, dürfen die Friseure und die Museen unter Beachtung der üblichen Hygieneregeln wieder öffnen. Zugleich bleiben Kinos, Theater und Konzertsäle bis 6. Januar zu. Ausgangsbeschränkungen bestehen noch zwischen 20 Uhr und 6 Uhr. In den Skigebieten dürfen die Lifte ab dem 24. Dezember öffnen – ausländische Touristen werden sie aber vorerst wohl nicht nutzen. „Wir bleiben nach wie vor bei unserer Einschätzung, dass wir im Sommer wieder zur Normalität zurückkehren können“, so der Kanzler.

Massive Kritik an der Aussage von Sebastian Kurz

Die Aussage von Kurz, dass besonders Migranten und Urlaubsrückkehrer für die ansteigenden Corona-Zahlen verantwortlich seien, sorgte in zahlreichen Österreichischen Medien für Schlagzeilen. Sie warfen dem Mundekanzler vor, Migranten als Sündenböcke zu benutzen.

Wolf: „Herr Bundeskanzler, ich unterbreche Sie ganz ungern, aber das stimmt so nicht.“



Kurz: „Darf ich nur ausreden?“



Wolf: „Bitte nicht, weil das was Sie gerade sagen stimmt nicht.“



Weltklasse.#zib2 #Pressekonferenz pic.twitter.com/I840K1IdE1 — Raffaela (@DieRaffa) December 2, 2020

In einem TV-Interview mit dem ORF wurde das Thema ebenfalls aufgegriffen. Viele Menschen mit Migrationshintergrund hätten die Aussage „wirklich empörend gefunden“, so der Moderator. Dieser unterbrach Kurz sogar: „Herr Bundeskanzler, ich unterbreche Sie ganz ungern, aber das stimmt so nicht.“ Kurz fragt daraufhin, ob er ausreden dürfe, darauf erwiderte der Moderator aber: „Bitte nicht, weil das was Sie gerade sagen, stimmt nicht.“

Der Bundeskanzler des Landes in dem Ischgl liegt hat heute gesagt, die Reiserückkehrer (sprich: Jugos und Türken) seien Schuld an der Ausbreitung der Pandemie in Österreich und ich weiß auch nicht mehr was man dazu noch sagen soll. — Krsto Lazarević (@Krstorevic) December 2, 2020

Auch auf Twitter gab es einige Kritik. So lautete ein Kommentar zu der Aussage: „Der Bundeskanzler des Landes in dem Ischgl liegt hat heute gesagt, die Reiserückkehrer (sprich: Jugos und Türken) seien Schuld an der Ausbreitung der Pandemie in Österreich und ich weiß auch nicht mehr was man dazu noch sagen soll.“ (gb mit dpa)