Schwarz-Grün: Cem Özdemir stellt DIESE Forderung an Armin Laschet

Armin Laschet ist neuer CDU-Vorsitzender – der ehemalige Grünen-Chef Cem Özdemir hat im Falle einer gemeinsamen Regierung eine besondere Forderung an Schwarz-Grün.

Sollte es tatsächlich zu einer Schwarz-Grünen Regierung oder zumindest einer grünen Beteiligung im Bund kommen, dann hat Cem Özdemir eine klare Forderung an seine Partei.

Schwarz-Grüne Bundesregierung: Cem Özdemir mit Forderung

„Wir können Innenpolitik und haben mit Personen von Robert Habeck bis Irene Mihalic und Konstantin von Notz die nötige Kompetenz dafür“, sagte er der Berliner „taz“. Damit macht er klar, dass die Grünen das Innenministerium beanspruchen sollten, wenn es zu Schwarz-Grün komme. Ob er selbst ein Ministeramt anstrebe, wollte er nicht sagen.

------------------------------------

Mehr Themen:

-------------------------------------

„Ich will in Stuttgart das Direktmandat holen und dazu beitragen, dass die Grünen in die nächste Regierung kommen. Alles Weitere kommt, wie es kommt“, sagte Özdemir. Er betonte, er habe die CDU bei den Themen Innere Sicherheit und Kampf gegen Rechtsradikalismus auch nicht in jedem Bundesland „als Spitze der Bewegung“ empfunden. „Unsere Demokratie muss wehrhaft sein gegen ihre Feinde. Da kommt von der Union zu wenig.“

>>> CDU-Parteitag: „Damit kriminelle Clans Mercedes statt Ferrari fahren“ – DIESEN Satz haben viele nicht kapiert

Schwarz-Grün: Freundschaft zwischen Özdemir und Laschet

Özdemir lobte die Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Chef: „Ich hab auch ein Interesse daran, dass die Union in halbwegs ruhigem Fahrwasser ist.“ Gemeinsamer Hauptgegner seien die AfD und alle anderen, die sich der liberalen Demokratie in den Weg stellten.

Armin Laschet ist neuer CDU-Vorsitzender. Foto: dpa

„Mit Laschet haben wir einen Partner, der da klar aufgestellt ist.“ Özdemir ist den Angaben zufolge mit Laschet befreundet. Der NRW-Ministerpräsident wurde am Samstag zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt.

-------------

Superwahljahr 2021:

14. März: Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, Kommunalwahlen in Hessen

6. Juni: Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

12. September: Kommunalwahlen in Niedersachsen

26. September: Bundestagwahl sowie Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Thüringen

-------------

Sofort angerufen habe er Laschet aber trotzdem nicht nach dessen Wahl. Er vermutet gegenüber der taz, dass Laschet genug zu tun gehabt hat. Dennoch habe er ihm natürlich gratuliert. (fb/AFP)