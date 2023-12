Auf unseren Instagram-Seiten haben wir unsere Leserinnen und Leser gefragt, was sie sich zu Weihnachten wünschen.

Viele antworteten – und dabei ergab sich ein klarer Trend bei den Zuschriften. Neben persönlichen Wünschen äußerten sich viele auch ziemlich politisch. Die Ampel-Regierung kommt ganz schlecht weg.

Größter Weihnachtswunsch wird Olaf Scholz schocken

Der größte Wunsch von vielen: „Eine neue Regierung“, wie uns beispielsweise ein Instagram-User auf unseren Aufruf zum Thema Weihnachtswunsch in einer Instagram-Story schrieb. In verschiedenen Varianten kamen ganz ähnliche Reaktionen bei uns an:

„Eine vernünftige Regierung“

„Eine andere Regierung – es geht so stark bergab im Moment!“

„Eine neue Regierung! Ohne die Grünen!“

Das wird Ampel-Kanzler Olaf Scholz wohl nicht gerne lesen. Tatsächlich ergab zuletzt auch eine YouGov-Umfrage, dass die Mehrheit der Deutschen vorgezogene Neuwahlen haben möchte.

Andere hoffen vielmehr auf Frieden in der Welt. Der Ukraine-Krieg geht nun schon bald ins dritte Jahr, da ist diese Sehnsucht nur allzu verständlich!

„Homeoffice soll endlich aufhören“

Doch auch aus dem privaten und beruflichen Bereich wurden unserer Redaktion einige Wünsche mitgeteilt. Ein Instagram-User scheint genug zu haben von der Veränderung in der Arbeitswelt seit der Corona-Pandemie. Er wünscht sich, „dass Homeoffice endlich aufhört“! Eine andere Leserin hofft auf „eine neue Arbeitsstelle“. Auch der Arbeitskräftemangel ist bei einer Zuschrift ein Thema: „Endlich eine Assistenzkraft!“

Ganz viele aber wollen vor allem Gesundheit, für sich und die Familie. Das ist tatsächlich auch die Basis für ein glückliches 2024!