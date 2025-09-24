  1. DerWesten.de
Altkanzler Scholz ist „besorgt“ wegen Putins neuer Handlungen – DAS verlangt er von Merz

Der Altkanzler meldet sich zu Wort! Aufgrund der neuen Entwicklungen rund um Putin und die NATO sagt er, äußert er indirekt einen Ratschlag.

Ist die USA unter Trump ein faschistisches Land?

Der Altkanzler ist alarmiert! Die neuesten Entwicklungen treiben auch Olaf Scholz um. Es geht um die Provokationen von Putin an der NATO-Außengrenze. Indirekt spricht er eine Ermahnung an seinen Nachfolger Friedrich Merz aus.

Scholz meldet sich zu Wort – seine Worte richten sich auch an Merz

Scholz bleibt im Bundestag
Er war nur für wenige Jahre Kanzler, dafür allerdings in äußerst turbulenten Zeiten: Olaf Scholz. Als Potsdamer Abgeordneter sitzt er, anders als die anderen Ampel-Größen Habeck, Baerbock oder Lindner noch immer im Bundestag.
Er bleibt seiner Linie treu
Nun meldete sich der SPD-Altkanzler mit einem Ratschlag oder vielleicht auch einer indirekten Ermahnung an seinen Nachfolger Merz und andere NATO-Regierungschefs zurück. Er bleibt darin seiner Linie, einer besonnenen Reaktion auf Putins Aggressionen, treu.
Scholz ist "besorgt"
So räumt Scholz zunächst ein, dass er nach den jüngsten Luftraumverletzungen in Estland und Polen „besorgt über diese Provokation des russischen Präsidenten" sei. Er habe darüber hinaus viele Zuschriften von Bürgerinnen und Bürger erhalten, die ihre Sorgen äußerten.
"Wir können froh sein"
Man könne, so Scholz in einem Social-Media-Video, froh sein, „dass darauf mit Besonnenheit reagiert wird". Der Politiker spricht Verteidigungsminister Pistorius und NATO-Generalsekretär Rutten an, die in ihren jüngsten Statements entschlossen, aber nüchtern blieben.
Trump und CDU-Mann fordern Abschüsse
Aus der regierenden CDU kamen dagegen auch andere Stimmen. So forderte  CDU-Außenexperte Jürgen Hardt gegenüber dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland" eine „klare Botschaft an Russland" auf die Grenzverletzungen – „bis hin zum Abschuss russischer Kampfjets".
Auch Donald Trump sprach sich für den Abschuss von Russen-Flugzeugen aus, die in den NATO-Luftraum eindringen.
Indirekte Botschaft an Merz
So lässt sich der Scholz-Clip auch als Botschaft an seinen Nachfolger Merz verstehen, auf den besonnenen Kurs zu bleiben, um das Kriegsrisiko zu minimieren.

