Altkanzler Scholz ist „besorgt“ wegen Putins neuer Handlungen – DAS verlangt er von Merz

Der Altkanzler ist alarmiert! Die neuesten Entwicklungen treiben auch Olaf Scholz um. Es geht um die Provokationen von Putin an der NATO-Außengrenze. Indirekt spricht er eine Ermahnung an seinen Nachfolger Friedrich Merz aus.
Scholz meldet sich zu Wort – seine Worte richten sich auch an Merz Er war nur für wenige Jahre Kanzler, dafür allerdings in äußerst turbulenten Zeiten: Olaf Scholz. Als Potsdamer Abgeordneter sitzt er, anders als die anderen Ampel-Größen Habeck, Baerbock oder Lindner noch immer im Bundestag. Foto: IMAGO/Andreas Gora Nun meldete sich der SPD-Altkanzler mit einem Ratschlag oder vielleicht auch einer indirekten Ermahnung an seinen Nachfolger Merz und andere NATO-Regierungschefs zurück. Er bleibt darin seiner Linie, einer besonnenen Reaktion auf Putins Aggressionen, treu. Foto: IMAGO/Andreas Gora So räumt Scholz zunächst ein, dass er nach den jüngsten Luftraumverletzungen in Estland und Polen „besorgt über diese Provokation des russischen Präsidenten“ sei. Er habe darüber hinaus viele Zuschriften von Bürgerinnen und Bürger erhalten, die ihre Sorgen äußerten. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Man könne, so Scholz in einem Social-Media-Video, froh sein, „dass darauf mit Besonnenheit reagiert wird“. Der Politiker spricht Verteidigungsminister Pistorius und NATO-Generalsekretär Rutten an, die in ihren jüngsten Statements entschlossen, aber nüchtern blieben. Foto: IMAGO/HMB-Media Aus der regierenden CDU kamen dagegen auch andere Stimmen. So forderte CDU-Außenexperte Jürgen Hardt gegenüber dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ eine „klare Botschaft an Russland“ auf die Grenzverletzungen – „bis hin zum Abschuss russischer Kampfjets“. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Auch Donald Trump sprach sich für den Abschuss von Russen-Flugzeugen aus, die in den NATO-Luftraum eindringen. Foto: IMAGO/imagebroker So lässt sich der Scholz-Clip auch als Botschaft an seinen Nachfolger Merz verstehen, auf den besonnenen Kurs zu bleiben, um das Kriegsrisiko zu minimieren. Foto: IMAGO/
