Scholz, Lauterbach, Lang: Wo verbringen deutsche Politiker ihren Sommerurlaub?

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Das gilt nicht nur für Otto Normalverbraucher, sondern auch für Politiker. Zur Mitte der Sommerpause, die im Juli und August stattfindet, hat DER WESTEN nachgefragt: Wo treibt es die Spitzen der Politik hin?

Der FDP-Fraktionschef Christian Dürr erklärt unserer Redaktion: „Die parlamentarische Sommerpause findet in erster Linie in Berlin statt – für uns Abgeordnete bedeutet das, wieder mehr in unseren Wahlkreisen unterwegs zu sein. Denn das kommt in den Sitzungswochen leider zu kurz.“

FDP-Politiker Dürr: „Ich war mit meiner Familie auf Norderney und zum Sightseeing in Berlin.“

Dürr sei daher froh, dass er wieder mehr Termine in Niedersachsen wahrnehmen könne. Doch nicht nur Wahlkreis-Termine stünden im Kalender, „ein bisschen Zeit für Urlaub bleibt natürlich auch“. Der Liberale war bereits im Urlaub, es hat ihn an die Nordsee gezogen. „Ich war mit meiner Familie auf Norderney und zum Sightseeing in Berlin.“

Grünen-Chefin Ricarda Lang steht der Urlaub noch bevor. Sie treibt es in die andere Himmelsrichtung. Unserer Redaktion teilt sie mit: „In diesem Sommer zieht es mich in die Berge, wo ich wunderbar zur Ruhe komme.“ Voller Vorfreude führt sie aus: „Die frische Bergluft, die Landschaft und die Ruhe sind perfekt, um neue Energie zu tanken.“

Und womit verbringt die Grüne ihre freien Tage? Lesen. „Meine Lesetipps für diesen Sommer sind die Bücher ‚Zähne zeigen‘ von Zadie Smith und ‚Ungleich vereint‘ von Steffen Mau.“

Wo es Kanzler Olaf Scholz verschlägt, bleibt sein Geheimnis. Jedoch teilte er dem ZDF mit, dass er sich darauf freue, „dass Ruhe herrscht, dass ich Sport machen kann, dass ich die Landschaft genießen kann, und dass ich Bücher lesen kann und dass ich einfach viel Zeit habe zusammen mit meiner Frau“.

Für SPD-Politiker Lauterbach geht es nach Südfrankreich

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist da auskunftsfreudiger: Der „Bild“-Zeitung verriet er, dass er mit zwei Töchtern und einer Nichte nach Südfrankreich reist. Und diese dazu auch einlädt. Aber unter einer Bedingung: Sie absolvieren mit ihm auch ein wenig Kulturprogramm – auch wenn dies bei Kindern und Jugendlichen nicht immer so hochgeschätzt wird. Danach sei dann aber auch Strand und chillen angesagt.

Im Anschluss verreist Lauterbach dann noch mit seiner neuen Lebensgefährtin, der Journalistin und Autorin Elisabeth Niejahr.