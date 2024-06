Scholz fehlt bei EM-Auftakt – ausgerechnet hier muss er das Spiel verfolgen

Die Heim-EM in Deutschland ist DIE Gelegenheit für Kanzler Olaf Scholz, wieder mehr Nähe zum Volk aufzubauen. Einst war es Angela Merkel, die als jubelnde Zuschauerin auf der Tribüne bei der WM 2006 Sympathiepunkte sammelte. Doch der Auftakt könnte nicht schlechter laufen für den Bundeskanzler.

+++ Auch spannend: Armin Laschet im EM-Interview: „So viel Zusammenhalt noch nie erlebt“ +++

Beim Eröffnungsspiel der Deutschen gegen Schottland ist Scholz gar nicht im Land. Ausgerechnet bei einem großen Konkurrenten muss der Kanzler das Spiel verfolgen.

EM 2024: Scholz verpasst den Auftakt

Während Deutschland in München in das EM-Turnier startet (Freitag, 21 Uhr, live im ZDF und bei Magenta TV), kann sich Scholz nicht vor einem Millionenpublikum als Fan zeigen. Er fliegt am Donnerstag zum G7-Gipfel nach Italien, nach Borgo Egnazia in Apulien.

Unser großes EM-Tippspiel startet!

Bei unserem kostenlosen EM-Tippspiel kannst du große Preise abräumen! Die besten Teilnehmer gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, eine Reise und vieles mehr. Jetzt HIER klicken und noch schnell anmelden.

Italien – das Land der amtierenden Europameister (Sieg im Elfmeterschießen gegen England im Wembley-Stadion) und Mitfavorit auf den Titel, empfängt Scholz also zu einem ziemlich ungünstigen Zeitpunkt. Doch es wird Wichtiges besprochen werden beim G7-Gipfel, zu dem auch Papst Franziskus als Ehrengast erscheinen und der bis Samstag dauern wird. So geht es unter anderen um ein gewaltiges Hilfspaket für die Ukraine – bezahlt aus den Zinsen aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen.

Mehr Themen für dich:

Polit-Prominenz im Münchner Stadion

Nach dem G7-Gipfel geht es für Scholz und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj direkt weiter zur Ukraine-Friedenkonferenz in der Schweiz.

+++ Lesenswert: Experte vor der Europameisterschaft deutlich: „Diese Gefahr ist real“ +++

In München werden derweil andere Spitzenpolitiker zum EM-Start erwartet. Unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auch Sportministerin Nancy Faeser dürfte vor Ort sein.