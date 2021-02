Sahra Wagenknecht knöpft sich Autokonzern vor: „Es darf nicht sein“

Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht ist der Kragen geplatzt. Sie ging einen Autokonzern mit deutlichen Worten an und warf ihm vor, sich mit Steuergeldern zu bereichern. (Archivbild)

Sahra Wagenknecht ist stinksauer. Schuld ist Autoriese Daimler. Stein des Anstoßes: die kürzlich von Daimler veröffentlichten Geschäftszahlen für das Jahr 2020.

Während in der Corona-Krise Tausende Kleinunternehmer und Selbstständige um ihre Existenz bangen, konnte das Unternehmen kräftige Gewinne einfahren. Sahra Wagenknecht zufolge lag das auch daran, dass sich der Multi-Milliarden-Konzern durch das aus Steuermitteln finanzierte Kurzarbeitergeld kräftig gespart hat.

Sahra Wagenknecht: Wut wegen Kurzarbeiter-Einsparungen

Dass Daimler vom Kurzarbeitergeld profitiert hat, ist kein Geheimnis. Auch gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ gab Daimler-Chef Ola Källenius an, durch das Kurzarbeitergeld rund 700 Millionen Euro gespart zu haben.

„Wenn ein Unternehmen seine Mitarbeiter nach Hause schickt, klingt das nach schwierigen Zeiten, nach Krise. Wie würde man sonst rechtfertigen, dass Millionen Euro Steuergelder als Staatshilfen in Form von Kurzarbeitergeld fließen?“, fragte Sahra Wagenknecht rhetorisch in einer Rede, aus welcher die Linkspartei Zitate auf Instagram teilte.

Sahra Wagenknecht:

1969 in Jena geboren

Ab 1991 im Parteivorstand der PDS

Seit 2007 Mitglied im Parteivorstand von Die Linke

Im März 2019 kündigte Wagenknecht an, nicht mehr für die Fraktionsspitze zu kandidieren

Die Auflösung: Daimler habe im vergangenen Jahr den operativen Gewinn um über 50 Prozent steigern können, auf 6,6 Milliarden Euro. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren können, deren Dividende von 90 Cent auf 1,35 Euro in diesem Jahr erhöht werden soll. Insgesamt sollen so 3,6 Milliarden Euro an die Anteilseigner ausgeschüttet werden.

„Direkter kann Steuergeld nicht in die Kassen der Aktionäre fließen“

„Direkter kann Steuergeld nicht in die Kassen der Aktionäre fließen“, so Wagenknecht sauer. Es könne nicht sein, dass auf der anderen Seite „Hunderttausende kleine Einzelhändler und Restaurantbesitzer“ am langen Arm verhungerten, weil Hilfen nicht ankämen. Daimler sieht das allerdings etwas anders.

Källenius erklärte gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ man habe zwar einen Millionenbetrag durch das Kurzarbeitergeld gespart, dafür habe der Konzern jedoch in den vergangenen Jahren auch viel Geld in die Sozialversicherung eingezahlt.

Daimler-Chef Ola Källenius. Foto: IMAGO / sepp spiegl

Wagenknecht wütend – doch Daimler verteidigt sich

„Darüber hinaus“ brauche es keine Subventionen, so Källenius in der „Süddeutschen Zeitung“. Er finde es richtig, „dass die Politik auf die Schwächeren gucken müsste.“ Ein Satz, den wohl auch Wagenknecht grundsätzlich so unterschreiben würde. Doch mit den Gemeinsamkeiten ist es dann auch schnell am Ende.

„Es darf nicht sein“, so Wagenknecht weiter, „dass eine Handvoll Konzerne umgehend Milliarden zugesteckt bekommen, nur um sie indirekt an ihre Aktionäre durchzureichen, während Millionen Menschen ohne dringend benötigte Hilfen um ihre Existenz fürchten müssen.“ Eine deutliche Spitze auch in Richtung Lufthansa und Tui, die beide während der Coronakrise Milliardenhilfen erhalten hatten. (dav)