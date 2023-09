Maischberger-Redaktion blamiert sich – „Wir bitten um Entschuldigung“

„Bei Maischberger wird engagiert diskutiert, Argumente werden ausgetauscht, es wird auch schon mal emotional – und manchmal bleibt am Ende keine Zeit, um alles zu klären. Wenn Fragen offen bleiben, Aussagen nicht eindeutig waren oder einfach weitere Informationen hilfreich sein könnten, schauen wir nach der Sendung noch einmal drauf – hier in unserem Faktencheck.“ So leitet die Redaktion der ARD-Polit-Talkshow „Maischberger“ um ihre gleichnamige Moderatorin Sandra Maischberger ihren Faktencheck ein.

Peinlich nur, wenn der Faktencheck nicht den Fakten entspricht. Er korrigiert werden muss – und zwar drei Mal! „Der Faktencheck vom 20.09.2023 wurde überarbeitet, da er an einigen Passagen nicht korrekt war. Auch der ursprüngliche Titel „Ist Deutschland abhängig von französischem Atomstrom?“ wurde geändert, um die im Fließtext überprüften Behauptungen konkreter zu fassen“, gibt die Maischberger-Redaktion ihre Peinlichkeit zu und weiter: „Wir bitten um Entschuldigung.“

Neubauer und Blume im Clinch

Gestritten haben sich der bayerische Staatsminister für Wissenschaft Markus Blume (CSU) und die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer (Sprecherin Fridays for Future und Mitglied bei B’90/Grüne) über diese Fragen: Kommt Deutschland nur mit französischem Atomstrom über den Winter? Importieren wir Atomstrom?

Während Blume auf eine mögliche Stromknappheit hinwies und darauf verwies, dass Deutschland Strom importiere, widersprach Luisa Neubauer. Zum einen seien die Horrorszenarien, die gemalt wurden, durch Abschalten der Atomkraftwerke nicht eingetreten. Zum anderen sei Deutschland lediglich ein Netto-Stromexporteur, was bedeutet, dass Deutschland mehr Strom exportiert als importiert.

Deutschland importiert mehr Strom, als es exportiert

Zur ersten Frage klärte nun die Maischberger-Redaktion auf: Deutschland verfügt über eine Stromleistung von 234 Gigawatt. Zieht man die Leistung aus Wind- und Sonnenenergie ab, bleiben immer noch knapp 100 Gigawatt, die auch bei Dunkelheit und Flaute zur Verfügung stehen. In den vergangenen acht Jahren lag der höchste gemessene Strombedarf in Deutschland bei 81,3 Gigawatt. Damit verfügt Deutschland über genug Strom.

Antwort zur zweiten Frage: „Die Gesamtbilanz des laufenden Jahres zeigt, dass die Stromimporte die Exporte zwischen dem 1.1.2023 und dem 23.9.2023 um etwa 11,8 Terawattstunden überstiegen. Die Aussage von Luisa Neubauer in unserer Sendung vom 20.9.23 ‚Wir sind Netto-Stromexporteur‘ ist also nicht korrekt.“

