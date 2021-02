Maischberger (ARD): Wolfgang Schäuble räumt Fehler ein – „Da haben wir sicherlich manches versäumt“

Bei Maischbeger (ARD) waren diese Woche sehr prominente Gäste geladen.

Einer von ihnen räumte sogar einen Fehler ein – und zwar CDU-Politiker Wolfgang Schäuble.

Maischberger (ARD): Prominente Gäste

Wie so oft in den letzten Monaten so stand auch in dieser Sendung von Maischberger (ARD) die Corona-Pandemie im Fokus. Das Thema der Sendung lautete: „Wie kann der Staat die Bürger vor einer Pandemie und gleichzeitig ihre Freiheitsrechte schützen?“

Zu Beginn der Sendung wird erstmal ein Blick in das Nachbarland Österreich geworfen: Die Inzidenz in der Alpenrepublik ist höher als die in Deutschland, dennoch gibt es hier bereits eine Lockerung des Lockdowns.

Die Gäste bei Maischberger:

Sebastian Kurz: Bundeskanzler von Österreich

Wolfgang Schäuble: CDU-Politiker

Dirk Brockmann: Epidemiologe

Sibylle Anderl: Wissenschaftsredakteurin

Gabor Steingart: Journalist

Düzen Tekkal: Publizistin

„Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wichtiger Wert, aber es gibt andere, die man auch beobachten muss“, so Kurz. Außerdem könne man keinen Lockdown aufrecht erhalten, wenn keiner mehr mitmache.

Maischberger (ARD): Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte das Vorgehen in der Alpenrepublik. Foto: ARD Mediathek

Moderatorin Sandra Maischberger hakt kritisch nach: „Haben Sie kapituliert?“ Kurz bleibt aber entspannt. Die Strategien von Österreich und Deutschland seien sehr ähnlich – zu direkter Kritik an der deutschen Politik lässt sich Kurz nicht provozieren.

Maischberger (ARD): Wolfgang Schäuble räumt Fehler ein

Nach dem Bundeskanzler von Österreich steht nun CDU-Politiker Wolfgang Schäuble im Fokus. Er glaube, dass Deutschland auf einem guten Weg sei und hat auch Lob für Gesundheitsminister Jens Spahn übrig: „Ich kann mich erinnern, dass der Bundesgesundheitsminister nie müde geworden ist zu sagen: 'Wenn wir genügend Impfstoff haben, werden wir nicht gleich am Anfang für alle einen Impfstoff haben.'“

Maischberger (ARD): CDU-Politiker Wolfgang Schäuble stand Rede und Antwort. Foto: ARD Mediathek

Kritik übt Schäuble an dem Vorgehen rund um die Corona-App – man habe hier deutlich mehr erreichen können. Er habe auch mehrmals mit Spahn darüber diskutiert: „Da haben wir sicherlich manches versäumt. Wir könnten mit der App effizienter sein, aber da gab es einen Mainstream in der öffentlichen Debatte, der da sehr dagegen war“, so Schäuble weiter. Positiv findet der CDU-Politiker den Einkauf der Impfdosen über die EU.

Maischberger (ARD): CDU-Politiker Schäuble hat noch keinen Impftermin – DAS ist der Grund

Im Bezug auf das Impfen wehrt Schäuble alle kritischen Fragen von Sandra Maischberger ab. Er muss aber gestehen, dass er noch keinen Impftermin habe. „Sie sind ein Hochrisiko-Patient, wegen Vorerkrankungen!“, hakt die ARD-Moderatorin nach. Schäuble scheint das aber nicht groß zu stören. Er sei halt eben nicht 80 Jahr alt – komme aber mit über 65 auch nicht für den Impfstoff von Astra-Zeneca in Frage. „Ich mache es so wie die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident: Wenn ich dran bin, freue ich mich, dass ich geimpft werde.“

---------------

Große Aufreger gab es in dieser Ausgabe von Maischberger in der ARD nicht. Einzig Journalist Gabor Steingart versucht einen kleinen Aufreger zu kreiren. Die Corona-Regeln würden im Bundestag und den Bundesministerien viel zu großzügig ausgelegt, behauptete der Journalist. Auch im Fernsehen sei das so, sagte Steingart weiter. „Hier sind mindestens zehn, 15 Leute um uns herum!“

Sandra Maischbeger kontert aber gekonnt. Sie stellte klar, dass alle Gäste und Maskenbildner getestet seien und der Rest der Maischberger-Crew FFP2-Masken tragen müsse. Thema beendet. (gb)