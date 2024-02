Sahra Wagenknecht privat: Von ihrem Vater fehlt jede Spur

Kaum eine deutsche Politikerin polarisiert so sehr wie Sahra Wagenknecht. Sie gilt als sehr direkt und redegewandt, besonders bei hitzigen Debatten. Gleichzeitig ist sie auch sehr umstritten, unter anderem wegen ihrer Haltung zum Ukraine-Krieg und Corona.

Viele ihrer Partei DIE LINKE sind deswegen auf Abstand mit ihr gegangen. Der Parteivorstand verlangt auch ihren Austritt. Dennoch ist es interessant zu erfahren, wie Sahra Wagenknecht privat ist. Alles, was du über die Politikerin der Linkspartei wissen musst, findest du hier im Artikel.

Sahra Wagenknecht privat: Ihr Vater verschwand spurlos

Sahra Wagenknecht wurde am 16. Juli 1969 in Jena geboren. Seit ihrer Kindheit gilt die Politikerin als hochbegabt und hatte nur wenige Freunde. Mit vier Jahren brachte sie sich selbst das Lesen bei. Doch schon früh musste sie dann mit dem Verlust ihres iranischen Vaters umgehen. Denn der Student aus West-Berlin musste in den Iran zurückkehren – er verschwand dort für immer.

Nachdem Sahra Wagenknecht einen Sekretärinnenjob annahm, studierte sie Philosophie und Neuere Deutsche Literatur in Jena, Berlin und Groningen. Bereits in ihrer Studienzeit war sie politisch aktiv, bis sie schließlich 2004 ins Europaparlament gewählt wurde. 2009 ging ihre Politik-Reise weiter, als man sie in den Bundestag wählte. Sie bekleidete das Amt als Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag von 2015 bis 2019.

Zwischendurch war die Bundestagsabgeordnete von 1991 bis 2010 Teil der sogenannten Kommunistischen Plattform, die vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft wurde. Unter anderem deswegen wird Sahra Wagenknecht von manchen als Kommunistin bezeichnet.

Sahra Wagenknecht privat: Ehe und Kinder

Die Bundestagsabgeordnete hält ihr Privatleben überwiegend geheim. Trotzdem ist einiges über Sahra Wagenknecht bekannt. So war sie 1997 mit dem Filmproduzenten Ralph-Thomas Niemeyer verheiratet. Das Paar hat sich 2013 wieder getrennt.

Auf Niemeyer folgte Oskar Lafontaine, mit dem Wagenknecht seit 2014 verheiratet ist. Auch Lafontaine war bis zu seinem Austritt 2022 lange in der Linkspartei im Bundestag tätig. Das Paar lebt gemeinsam in Merzig im Saarland. Wagenknecht selbst hat keine Kinder, doch Lafontaine hat zwei Söhne und drei Enkelkinder.

