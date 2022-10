Wagenknecht: „Faulste Abgeordnete des Bundestags“ – so oft schwänzt sie wirklich

„Mir reicht es. Wir reißen uns hier den A… auf, um fundiert, zugespitzt und nachvollziehbar Alternativen zur Ampel-Politik zu formulieren, sozialen Protest zu fördern und die permanente Hetze der AfD zu kontern. Dann trendet wieder die faulste Abgeordnete mit völlig verrutschtem Kompass“, lässt die Linken-Politikerin Kathrin Vogler (59) auf Twitter ihrer Wut freien Lauf.

Ungewohnt deutliche Worte, mit denen Vogler jedoch keinen ihrer politischen Konkurrenten meint. Gerichtet ist die Spitze vielmehr an ein Mitglied aus den eigenen Reihen. An die wohl populärste Linken-Politikerin Deutschlands: Sahra Wagenknecht (53).

Grund der Aufregung ist Wagenknechts neuestes Youtube-Video. Darin macht sie aus ihrer Anti-Haltung zu den Grünen keinen Hehl. Der Grünen-Politiker Helge Limburg (39) nennt es ein „Hetzvideo“. Auf Twitter greift er Wagenknecht an: „Jetzt weiß ich wenigstens was eine der faulsten Abgeordneten macht, während wir debattieren und abstimmen. Sie produziert verleumderische Hetzvideos. Die Linksfraktion sollte hier für Klarheit sorgen.“

Um zu belegen, wie „faul“ Wagenknecht ist, hat Limburg das Abstimmungsverhalten der Linken-Politikerin abfotografiert und online gestellt. Und in der Tat – Wagenknecht scheint von Abstimmungen relativ häufig fernzubleiben. Zu sehen ist, dass Wagenknecht bei den letzten Beschlüssen relativ häufig nicht abgestimmt hat.

Wagenknecht lässt sich wohl nicht nur im Parlament selten blicken, auch in ihrem Wahlkreis macht sie durch Abwesenheit auf sich aufmerksam. So ließ die Düsseldorfer FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (64) bei „Markus Lanz“ die Öffentlichkeit wissen: „Sahra Wagenknecht kandidiert in Düsseldorf. Über mehrere Phasen war ihr Wahlkreis dort und sie wurde dort auch nicht gesehen“.