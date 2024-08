Sachsen-Wahl: Wie ticken Ossi-Jugendliche? „Gesunde Skepsis gegen Medien“

Spannung vor der Landtagswahl in Sachsen: Wird die AfD stärkste Kraft? Mit wem will CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer weiterregieren? Möglicherweise wahlentscheidend im engen Rennen um den Spitzenplatz könnten die Erst- und Jungwähler werden.

+++ Auch interessant: Sachsen-Wahl: Wut und Empörung über neue Anti-Grünen-Werbung – „Realitätsverlust“ +++

Auch in der Jugend ist die AfD mittlerweile tief verwurzelt im Freistaat Sachsen.

ZDF-Doku über Jugend in Ostdeutschland: „Es ist ein Lebensgefühl“

Bei den jüngsten U18-Wahlen hat die AfD seit Jahren die Nase vorn im Freistaat, so auch wieder vor der Europawahl 2024. Hier kam die Rechtsaußen-Partei in der Jugend auf 24 Prozent. Zweitstärkste Kraft wurde die Linkspartei mit 16 Prozent.

Die politische und gesellschaftliche Kultur in Ostdeutschland ist anders geprägt als im Westen Deutschlands. In der Dokureihe „Ossiversum stabil? – Jung im Osten“ versucht das ZDF zu ergründen, wie die Gen Z vom Erzgebirge bis zur Ostsee tickt.

Klar wird: Die meisten empfinden „Ossi“ nicht als Beleidigung – ganz im Gegenteil. Sie sind stolz auf ihre Identität. Stellvertretend hierfür kommt der 23-jährige Franz Goller aus Werdau in Sachsen zu Wort. Er sagt: „Es ist ein Lebensgefühl!“

„Bilden uns unsere eigene Meinung“

Der junge Sachse erklärt, dass seine Eltern, deren Geburtsland die DDR war, ihm gewisse Werte mitgegeben haben, etwa dass man sich untereinander hilft. In seiner Garage hängt sogar noch eine DDR-Fahne und ein Porträt des SED-Machthabers Erich Honecker. Und dort steht auch ein Trabi – ein Geschenk seines Großvaters zum 18. Geburtstag.

„Was auch sehr wichtig ist: Dass wir uns auch sehr unsere eigene Meinung bilden. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema bei uns. Ich denke, sonst wäre auch die Wende nicht zustande gekommen.“ Franz Goller in der ZDF-Doku

Trotz des ZDF-Drehs offenbart Goller „eine gesunde Skepsis“ gegenüber den Medien. Man könne nicht immer alles glauben, was berichtet wird, bestätigt sein Kumpel Florian Süß. Die beiden bilden zusammen das Techno-Duo „Reaktor F“.

„Woher soll ich denn wissen, was 500 Kilometer weg von mir passiert. Eigentlich müsste ich dort hinfahren und gucken, ob es wirklich so ist.“ Die Medien hätten sich die Glaubwürdigkeit kaputtgemacht, meint Süß. Die beiden jungen Sachsen aus der ZDF-Doku finden jedenfalls, dass in Deutschland zu einseitig diskutiert wird. Sie halten auch die Waffenlieferungen an die Ukraine für falsch und teilen die Befürchtung, dass der Krieg weiter eskalieren und Deutschland erreichen könnte.

Sachsen-Wahl: BSW und AfD erreichen viele

Für viele Westdeutsche wird dieses Misstrauen gegenüber „denen da oben“, in der Politik, bei den Eliten und Medien, wie sich etwa während der Corona-Pandemie vor allem auch in Ostdeutschland gezeigt hat, befremdlich bleiben. Schließlich ist die Bundesrepublik nicht die DDR.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch Parteien wie das BSW oder die AfD können vor allem solche Wählermilieus erreichen und damit Erfolge erzielen, dass sie sich als entschlossene Opposition gegen die Altparteien und als Becken für Querdenker und Co. anbieten.