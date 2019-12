Russland: Wladimir Putin geht auf die Toilette – unfassbar, wer mit ihm geht

Paris. In der großen Weltpolitik kennt man Russland-Präsident Wladmir Putin (67) als kühlen, nüchternen Machtpolitiker. Doch der mächtigste Mann im Kreml ist eben auch nur ein Mensch – in Paris sorgte er jetzt (unfreiwillig) für Lacher...

Im Pariser Élysée-Palast standen am Montag schwierige Verhandlungen zwischen Putin, Gastgeber Emmanuel Macron (41), Bundeskanzlerin Angela Merkel (65) und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (41) an. Thema des Vierer-Gipfels: der seit Jahren andauernde Krieg in der Ostukraine zwischen russischen Separatisten (von Moskau unterstützt) und der ukrainischen Armee. Ein hochbrisantes und ernstes Thema also.

Die vier Staatschefs am Montag in Paris. Foto: imago images / Russian Look

Russland-Präsident Putin sorgt für Lacher im Netz

Doch auch mächtige Staatslenker sind letztlich nur Menschen. Und so nutzt Wladimir Putin eine Verhandlungspause, um zum stillen Örtchen zu gehen. Was dann folgt, sorgt für Lacher im Netz: Nicht ein, nicht zwei, auch nicht drei oder vier – gleich sechs (!) Leibwächter begleiten ihn zur Toilette!

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

Twitter-Nutzer mit Häme und Spott

Wofür braucht er für den Toilettengang sechs Leibwächter? DAS ist die Frage, mit der sich die Nutzer beschäftigt haben. Der Anblick hat jedenfalls für Lacher, Häme und Spott gesorgt. Hier eine Auswahl an Kommentaren:

„Hat er Angst, ins Klo zu fallen?“

„Wahrscheinlich hat er Probleme, unter Druck den Weg zu finden...“

„Jeder muss zweimal spülen!“

„Spielen die 'Stein, Schere, Papier', während er auf Toilette ist?“

„Wird er auf Doping für Olympia getestet?“

Warum es letztlich sechs Mann bedurfte, um Putin auf die Toilette zu begleiten, ist unklar.

----------------------------------------

Weitere News zu Wladimir Putin:

++ Greta Thunberg: Jetzt schießt auch noch Putin gegen sie – die 16-Jährige kontert genial ++

++ Whatsapp: Schock für Millionen Smartphone-Nutzer - Putin schaltet sich ein ++

----------------------------------------

Fakt ist, dass die politischen Verhandlungen erfolgreich waren, denn: Russland und die Ukraine haben sich im Konflikt angenähert... (mg)