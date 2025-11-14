Hat es Putin auf die NATO abgesehen? Experten wittern Gefahr

Die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland sind dem russischen Machthaber ein Dorn im Auge. Aus ehemaligen Sowjetrepubliken sind Verfechter von „russlandfeindlicher“ Ideologie geworden und mit dem NATO-Beitritt sogar regelrechte Gegner. Experten des amerikanischen Instituts für Kriegsstudien (ISW) befürchten, Russland sei mit dem Baltikum auf einen Kriegspfad getreten.
Schon gelesen? ++ Putin erwägt Atomwaffentests: Antwort auf Trumps Pläne++ Russland vs. die NATO: DAS führt Putin im Schilde: Laut den Daten des ISW sind die ersten Anzeichen eines möglichen Konflikts zwischen Russland und dem Baltikum erkennbar. Demnach befinde sich Russland in der sogenannten „Phase 0“. Ein direkter Angriff auf die baltischen Staaten ist jedoch noch nicht in Sicht. Foto: imago images/ZUMA Wire Dem Bericht von Geopolitical Intelligence Services, das mit der Erstellung von geopolitisch relevanten Prognosen beschäftigt ist, zufolge trifft Russland derzeit Vorbereitungen auf einen Krieg mit der NATO: „Jüngste Geheimdienstinformationen deuten darauf hin, dass Russland einen Angriff auf die NATO vorbereitet, obwohl der Krieg in der Ukraine noch andauert“, lautet die Einschätzung. Foto: IMAGO/Pond5 Images Unter einer „Phase 0“ versteht man den Aufbau von Netzwerken und Desinformationskampagnen, die normalerweise einem Konflikt vorausgehen. Laut dem ISW war dies auch vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine der Fall. Foto: IMAGO/SNA Der Außenminister Russlands, Sergei Lawrow, warf in einem Interview mit russischen Staatsmedien Estland, Litauen und Lettland vor, eine „russlandfeindliche“ Haltung einzunehmen, und kritisierte die angebliche Diskriminierung der russischsprachigen Bevölkerung in diesen Ländern. Foto: IMAGO/Depositphotos Laut dem russischen Ministerpräsidenten seien die baltischen Staaten nichts Weiteres als „Marionetten Großbritanniens“ und betonte das mehrfach erwähnte Narrativ, dass diese Länder vielmehr zu Russland als zu Europa gehören sollten. Foto: IMAGO/SNA Lawrow nannte die baltischen Staaten eine Bedrohung für Russland und warf der EU vor, diese „anzustacheln“, indem sie andeutet, Kaliningrad könne „dem Erdboden gleichgemacht“ werden. Laut dem ISW habe der Kreml solche Narrative bereits genutzt, doch es sei bemerkenswert, dass Lawrow alles in einer Erklärung zusammengefasst habe. Foto: IMAGO/SNA Russland erhob ähnliche Anschuldigungen gegen die Ukraine wie beim Krim-Angriff 2014 und der Invasion 2022. Der Kremlchef Wladimir Putin warf der Ukraine unbegründet vor, von einem Nazi-Regime beherrscht zu werden, und nutzte den Schutz der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass sowie eine angebliche NATO-Bedrohung als Vorwände. Foto: IMAGO/imagebroker Laut dem ISW sind Lawrows Äußerungen „Teil der laufenden russischen Phase-Zero-Operationen zur Vorbereitung auf einen möglichen Krieg zwischen der NATO und Russland in der Zukunft“. Ein unmittelbarer Angriff wird jedoch nicht erwartet, da solche Vorbereitungen über Jahre hinweg andauern können. Foto: IMAGO/SNA
Auch spannend:
