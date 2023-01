Rundfunkbeitrag: Wichtige Änderung für GEZ-Kunden! Wenn du das nicht sofort anpasst, laufen deine Zahlungen ins Leere

Aufgepasst! Alle, die den Rundfunkbeitrag demnächst bezahlen wollen, sollten jetzt ganz aufmerksam sein. Denn für GEZ-Kunden hat sich mit dem neuen Jahr ein wichtiges Detail geändert.

Bei der Bezahlung des Rundfunkbeitrags musst du dich nun an die neuen Gegebenheiten anpassen, sonst geht das Geld an den Falschen raus.

Rundfunkbeitrag: Neue Bankverbindung gilt ab sofort

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR), der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und das gemeinsame Konto aller Rundfunkanstalten haben nun eine neue Bankverbindung. Seit dem 1. Januar musst du deine monatliche Zahlung an das geänderte Bankkonto richten, sonst kommen die GEZ-Gebühren nicht am Zielort an.

Beitragszahler aus den beiden Sendegebieten sollten deshalb aufpassen und die neuen Bankverbindungen notieren. Wichtig: Wenn du einen Dauerauftrag eingerichtet ist, musst auch diesen unbedingt anpassen.

Diese Bankverbindungen gelten jetzt

Die Sender haben die Beitragszahler bereits vor Wochen über den Wechsel informiert. In dem Schreiben finden sie ebenfalls die nun geltenden Kontodaten, die wir hier im Folgenden noch einmal aufgelistet haben.

NDR:

Landes­bank Baden-Württem­berg

IBAN: DE11 6005 0101 0002 0053 33

vorher: Deutsche Bank Hamburg

RBB:

Landesbank Hessen-Thüringen

IBAN: DE85 5005 0000 0000 2345 67

vorher: Commerz­bank Potsdam

In den Zahlungsaufforderungen und den darin beigelegten Überweisungsscheinen stehen die Daten dann auch noch einmal drin. Allerdings raten ARD, ZDF und Deutschlandradio zum SEPA-Lastschriftmandat, da dieses einfacher und sicherer für die Zahler sei.

Das gemeinsame Konto aller Landesrundfunkanstalten läuft nun ebenfalls über die Landesbank Hessen-Thüringen und nicht mehr über die Postbank Köln. Hier lautet die IBAN wie folgt: DE07 5005 0000 0000 3456 78