„Inhaltliche Entscheidung“: So begründet der NDR Ruhs‘ Rauswurf

Bis vor kurzem waren es die USA, die die Meinungsfreiheit in Deutschland als bedroht sahen. Nun ist die Debatte um die „Cancel Culture“ mit erneuter Kraft entfacht – mit dem Unterschied, dass die Zensur-Vorwürfe diesmal aus Teilen der deutschen Politik kommen.

Die Absetzung der „Klar“-Moderatorin Julia Ruhs gab den Anlass zu dem Kritikhagel, der momentan auf den NDR niederprasselt. Laut Frank Beckmann, dem Programmdirektor Fernsehen des NDR, gebe es jedoch eine logische Begründung für die Ablösung.

„Klar“-Sendung umstritten seit Tag eins

Die Journalistin des Bayerischen Rundfunks (BR) Julia Ruhs moderierte die ersten drei Pilotfolgen der Diskussionssendung „KLAR“, die zusammen mit dem NDR produziert wurde. Laut Programmdirektor Frank Beckmann sei die neue Reportagenreihe als „ein Beitrag zur Meinungspluralität“ gedacht gewesen, erklärt er in einem Interview.

Doch bereits die Auftaktsendung zu „Migration: Was falsch läuft“ stieß auf heftige Kritik, unter anderem wegen „mangelnder Ausgewogenheit“. Nun hat der NDR bekannt gegeben, dass Julia Ruhs nicht mehr eingesetzt wird. Die Sendung selbst wird ausschließlich im BR ausgestrahlt.

NDR weist „Cancel Culture“-Vorwürfe zurück

Julia Ruhs sei aufgrund ihres dezidiert konservativen Auftretens „gecancelt“ worden – so lautet die Kritik, die dem NDR entgegengebracht wird. Laut der Welt forderte Christoph de Vries (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium,

„weniger Haltungsjournalismus und weniger Cancel Culture“.

Der NDR-Programmchef Frank Beckmann nennt Cancel-Culture-Vorwürfe „absurd“. In einem Interview begründete er die Ablösung von Ruhs mit dem Wunsch, mehr Fokus auf die Inhalte zu legen: „Das ist eine inhaltliche Entscheidung. Und ich finde, das ist für ein Format, wo es vor allen Dingen um die Inhalte und eben nicht um die Person geht, eine gute Entscheidung.“

Haben die Kritiker doch recht?

Der aktuelle Vorfall gibt den Kritikern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erneut Grund dafür zu vermuten, dass hinter dem Rauswurf der konservativen Journalistin ideologische Motive stecken könnten.

In vielen Berichten wird auf die Studie der Universität Mainz über die Ausgewogenheit der Berichterstattung des ÖRR hingewiesen. Laut den Ergebnissen überwiegen liberal-progressive Perspektiven in sieben der neun Formate die konservativen.