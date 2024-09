Kinderbuchautor Habeck: Warum das richtig ist – aber trotzdem eine Beleidigung

Am Wochenende (28./29. September) gab es mal wieder Aufregung um Friedrich Merz und Robert Habeck. Der CDU/CSU-Kanzlerkandidat habe den Wahlkampf beim Parteitag der NRW-CDU damit eröffnet, dass er den Grünen als „Kinderbuchautor“ bezeichnete, berichtete der „Spiegel“. Der Artikel schlug hohe Wellen. Kinderbuchautor – das ist zwar einerseits korrekt, aber gleichzeitig eine Verunglimpfung.

Andere aus dem Unionslager verteidigten Merz. Man müsse den Kontext seiner Rede beachten. Schließlich habe Merz in dieser Passage betont, dass er als Jurist auch keine Ahnung von neuen Technologien habe. Doch ist schon auffällig, welches Narrativ Merz hier benutzt – und was er nicht sagt.

Wieso Merz und Rechte Habeck als einen „Kinderbuchautor“ bezeichnen

Habeck als Kinderbuchautor – das klingt nach einem Idealisten oder böser interpretiert, nach einem Naivling, der (zu) viel Fantasie hat und träumen kann, vielleicht in Märchenwelten lebt, aber nicht so viel Ahnung hat von der harten Realität. Kein Wunder, dass auch das rechte Portal „Nius“ wiederholt Habeck als Kinderbuchautoren bezeichnen.

Das ist nicht falsch. Die Bände „Kleine Helden, große Abenteuer“ stammen von Habeck und seiner Frau Andrea Paluch. Doch in Habecks Biografie steckt noch weitaus mehr. Ein Blick auf Stationen seines Lebensweges:

Doktortitel im Fachbereich Literaturwissenschaft

Schriftsteller und Publizist – zwei Romane, die er zusammen mit seiner Frau schrieb, wurden verfilmt

Landesminister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und Digitales sowie stellvertretender Ministerpräsident von Schleswig-Holstein von 2012 bis 2018

seit 2021 Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz sowie Vizekanzler

Lange Jahre als Minister – anders als der CDU/CSU-Kanzlerkandidat

Vergleich man die Eckdaten mit jenen von Friedrich Merz, dann fällt vor allem eine Sache ins Auge. Während Merz versucht Habecks Kompetenz mit einer Zuschreibung als „Kinderbuchautor“ in Abrede zu stellen, hat er im Vergleich zum Grünen bislang überhaupt keine Regierungserfahrung vorzuweisen.

Habeck war lange Jahre in Norddeutschland in Verantwortung, nun auch in der Bundesregierung – Merz dagegen ist Oppositionsführer und hatte bislang nicht mal auf Landesebene ein Ministeramt.