Robert Habeck (Grüne) zerreißt Impf-Gipfel: „Die Menschen sind zermürbt“

Robert Habeck, Vorsitzender der Grünen, ist sauer. Daraus machte er im ARD „Morgenmagazin“ auch keinen Hehl.

Nach dem Impfgipfel vom Montag sei man kaum schlauer als davor, auf die Aussagen der Impfstoff-Hersteller können man sich nicht mehr verlassen, so die Kritik von Robert Habeck. Außerdem arbeitete er sich an der Vergabe der Impftermine ab.

Robert Habeck (Grüne) zweifelt an Ehrlichkeit der Impfstoff-Hersteller

„Morgenmagazin“-Moderator Michael Stempel wollte von Robert Habeck wissen, ob seine Forderung nach einer Notimpfstoffwirtschaft im Vorfeld des Impfgipfels nicht populistisch gewesen sei. Auch CSU-Chef Markus Söder hatte den Begriff ins Spiel gebracht. Gemeint ist, dass auch andere Pharma-Unternehmen an der Impfstoff-Produktion beteiligt werden könnten und diese nicht mehr allein bei den bisherigen Herstellern liegt.

Habeck, so scheint es, hat das Vertrauen in die Pharma-Industrie dabei bereits verloren. „Wir sehen, dass sich die Aussagen der Industrie verändern“, so der Grünen-Chef. Er würde sich als Politiker inzwischen „ungern darauf verlassen.“

Robert Habeck im ARD Morgenmagazin. Foto: ARD

Der gesamte Gipfel sei dabei eine herbe Enttäuschung gewesen: „Der Impfgipfel sollte eine Strategie erklären. Es ist eine Strategie angekündigt worden. Eine angekündigte Strategie ist keine Strategie. Insofern ist das Erwartungsmanagement gestern enorm abgesenkt worden und ich glaube nicht, dass das befriedigend ist.“

Habeck: „Die Frustration steigt, die Menschen sind ermüdet, zermürbt geradezu“

Man müsse zwingend Transparenz schaffen, dass es lediglich bei der Ankündigung blieb, die Faktenlage vorlegen zu wollen, „versteh' ich auch handwerklich nicht“, so Habeck.

Auch an der Terminvergabe beim Impfen arbeitete sich der Grünen-Politiker im Morgenmagazin ab. „Die Frustration steigt, die Menschen sind ermüdet, zermürbt geradezu“, da es könne nicht sein, dass 80-Jährige stundenlang in Telefonschleifen hängen, um am nächsten Tag aus der Zeitung zu erfahren, dass nach acht Minuten alle Termine weggewesen seien. „Das ist nicht ein freundlicher, helfender Start in dieser schwierigen Zeit“, so das Resümee von Habeck. (dav)