Habeck: Bittere Pille für Grünen-Politiker – diese Corona-Regel wird ihm jetzt zum Verhängnis

Kiel. Die Corona-Verordnungen in Schleswig-Holstein werden dem Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck (51) aktuell zum Verhängnis.

Da der Politiker immer wieder zwischen Berlin und seiner Heimat Flensburg hin und her pendelt, gilt auch für ihn die Quarantäne-Pflicht für Einreisende aus vier Berliner Bezirken (Mitte, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg). Seine Stellung als Parteichef der Grünen hilft Habeck dabei überhaupt nichts.

Robert Habeck: Keine Quarantäne-Ausnahme für Grünen-Chef

Auch Habeck muss sich an die Quarantäne-Pflicht halten, da er in Berlin-Mitte arbeitet. Die einzige Ausnahmeregelung diene der „Aufrechterhaltung der Staatsfunktion“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag in Kiel.

Grünen-Chef Robert Habeck Foto: imago images / Political-Moments

Das ist Robert Habeck:

Der 50-Jährige gilt neben seiner Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock als möglicher Kanzlerkandidat der Grünen bei der Bundestagswahl 2021.

Regierungserfahrung sammelte er bereits als Umwelt-, Landwirtschafts- und Energieminister in Schleswig-Holstein in der Jamaika-Koalition unter Ministerpräsident Daniel Günther.

Der Doktor der Philosophie ist mit der Schriftstellerin Andrea Paluch verheiratet und hat mit ihr vier Söhne.

Dies treffe auf den zwischen dem Norden und Berlin pendelnden Habeck jedoch nicht zu. „Er ist weder Abgeordneter, noch Mitglied der Landesregierung.“ Zuvor hatte das „Flensburger Tageblatt“ darüber berichtet.

Habecks Verhängnis: Hohe Corona-Zahlen in Berlin

Wegen zu hoher Corona-Infektionszahlen hat das Land die vier oben genannten Berliner Bezirke als Risikogebiet im Inland ausgewiesen. Für Urlauber oder Einreisende hat das zur Folge, dass sie sich sofort 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen vorweisen müssen. „Es gibt aber kein Einreiseverbot nach Schleswig-Holstein für Personen aus Risikogebieten“, sagte der Ministeriumssprecher.

Ausnahmen von den Regeln gibt es nur für Abgeordnete aus Brüssel, Berlin und Kiel sowie für Vertreter der Landesregierung und deren Landesvertretung in Berlin. „In der praktischen Umsetzung stellen sich sicherlich noch einige Fragen, von denen ich hoffe, dass sie in den nächsten Tagen beantwortet werden“, sagte Habeck dem „Flensburger Tageblatt“. (at, mit dpa)