Robert Habecks Abrechnung war auch nicht besser als „fetischhaftes Wurstgefresse“

Robert Habeck ist nicht mehr im Bundestag. Anfang der Woche kündigte der 55-Jährige seinen Rückzug aus der Politik an – allerdings alles andere als geräuschlos. Denn im Interview mit der „taz“ teilte Habeck noch einmal richtig aus.

Für seine Äußerungen bekam der Grünen-Politiker, der seine Partei nun bei Umfragewerten von elf Prozent zurücklässt, viel Applaus aus seiner eigenen Filterblase. Dabei hätte er sich diese klaren Töne nach seinem Rückzug auch sparen können, denn sie sind nichts weiter als Gratismut. Ein Kommentar.

Robert Habeck rechnet ab

Robert Habeck rechnete in dem Interview ab. Mit der Union unter Friedrich Merz, Jens Spahn, Markus Söder und Julia Klöckner, die Schwarz-Grün „verächtlich gemacht und zerstört“ habe. Vor allem Zitate über Klöckner und Söder machten im Laufe der Woche die Runde. Der Bundestagspräsidentin wirft er vor, „die Gesellschaft gespalten“ zu haben, dem bayerischen Ministerpräsidenten „fetischhaftes Wurstgefresse“.

+++ Zitterpartie für Merz – Wähler verlieren Geduld mit Schwarz-Rot +++

Ob diese Attacken geplant waren oder aufgrund der ständigen Zurückweisung der Union aus ihm herausgebrochen sind, weiß wohl nur Habeck selbst. Immerhin: Von der Hand zu weisen sind diese Aussagen nicht. Klöckner hatte eine Diskussion über die Pride-Flagge vom Zaun gebrochen, sie von einem Bekenntnis zu Menschenrechten für alle zu einem Politikum gemacht und wurde dafür viel kritisiert. Söders Wurst-Content auf Instagram ist gleichzeitig Meme und eine fragwürdige Spielart politischer Kommunikation. Und selbst eine Veränderung der Union in den letzten Jahren würde wohl niemand bestreiten – erst recht nicht bei CDU und CSU, wo die Abkehr vom Merkel-Kurs ein erklärtes Ziel war.

Habeck rechnet nach der „Kanzler-Era“ ab

Alles valide Argumente in einem politischen Diskurs. Warum also hätte sich Habeck diese Töne sparen können? Weil sie NACH seinem Rückzug aus der Politik kamen. In seiner „Kanzler-Era“ oder als Wirtschaftsminister streckte er immer wieder den Arm in Richtung der Union aus. Auch als Julia Klöckner damit warb, die „demokratische Alternative“ für die Ziele der AfD zu sein. Und auch als Michel Friedmann der CDU den Rücken kehrte, nachdem Merz als Fraktionsvorsitzender die Union mit der AfD abstimmen ließ.

Es gab in der Vergangenheit genug Gründe für einen Spitzenpolitiker der Grünen, gegen die Union auszuteilen – umgekehrt geschieht das schließlich auch. Habeck hat mit seinen großen Worten jedoch gewartet, bis er sich aus der Politik zurückgezogen hat. Trotzdem gab es viel Applaus von den Anhängern, ein paar erleichtere „Endlich sagt es mal jemand“-Posts auf Bluesky.

Noch mehr News:

Aber genau das ist das Problem: Habeck sagte das als „jemand“. Nicht als Kanzlerkandidat, nicht als Wirtschaftsminister, nicht mal mehr als Abgeordneter. Die Worte haben nur auf dem Papier Wucht. Für den politischen Diskurs sind sie in etwa so zielführend wie „fetischhaftes Wurstgefresse“.