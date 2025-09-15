Rheinmetall mit nächstem Militär-Coup: Neues Geschäftsfeld wird erschlossen

Die Produktpalette von Rheinmetall umfasst Panzer, Artillerie, Munition, Flugabwehr und Militärfahrzeuge. Schiffe fehlen bisher, doch das ändert sich bald. Deutschlands größter Rüstungskonzern will die Marinesparte der Bremer Lürssen-Gruppe übernehmen. Beide Unternehmen haben sich auf Bedingungen geeinigt, der Abschluss hängt von den Kartellbehörden ab.

Sollte die Genehmigung erfolgen, könnte die Übernahme der Naval Vessels Lürssen (NVL) Anfang 2026 vollzogen werden. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben, Experten rechnen aber mit einer gewaltigen Summe. NVL beschäftigt rund 2100 Menschen und erwirtschaftete 2024 etwa eine Milliarde Euro Umsatz. Neben dem Hauptsitz in Bremen gibt es Werften in Wilhelmshaven, Hamburg und Wolgast sowie Standorte in Bulgarien, Kroatien, Ägypten und Brunei.

Rheinmetall erschließt neues Geschäftsfeld

Rheinmetall selbst hat etwa 40.000 Beschäftigte an 174 Standorten und erzielte 2024 fast zehn Milliarden Euro Umsatz. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine stieg der Aktienkurs massiv, von knapp 97 Euro im Februar 2022 auf zeitweise über 1940 Euro nach Bekanntgabe der geplanten Übernahme.

Bislang konzentriert sich Rheinmetall auf Landstreitkräfte und liefert Panzer, Artillerie, Flugabwehr sowie Komponenten für den US-Kampfjet F35. Zudem produziert das Unternehmen Drohnen und bald militärische Satelliten. „Künftig werden wir zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum ein relevanter Akteur sein“, sagte Konzernchef Armin Papperger.

Papperger spricht von „Powerhouse“

Er betont, dass die Firma mit der Integration von NVL ein „Domänen-übergreifendes Systemhaus“ werde. Rheinmetall liefert bereits Schiffsgeschütze und Lasermodule, künftig sollen auch komplette Schiffe folgen.

Zudem betont Papperger die Rolle bei der Konsolidierung der deutschen Verteidigungsindustrie. „In Verbindung mit den Rheinmetall-Kompetenzen schaffen wir ein vitales deutsches Kraftzentrum für hochmoderne Überwasserschiffe – ein Powerhouse“, erklärte er. Lürssen selbst will sich künftig auf den Yachtbau konzentrieren und sieht in Rheinmetall einen Partner, der NVL sichere Zukunftsperspektiven bietet. (mit dpa)

