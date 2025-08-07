Rheinmetall trotzt der Krise – Rüstungsgeschäft boomt

Die deutsche Autoindustrie steckt in der Krise, doch Rheinmetall verzeichnet im Rüstungsbereich enorme Erfolge. Deutschlands größtes Rüstungsunternehmen steigerte seinen Umsatz im ersten Halbjahr um 24 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Der Gewinn kletterte von 404 Millionen auf 475 Millionen Euro, ein Zuwachs von 18 Prozent.

Dies gelang trotz großer Investitionen in eine neue Flugzeugfabrik in Weeze (NRW). Konzernchef Armin Papperger erklärte: „Rheinmetall ist erfolgreich auf seinem Weg, ein globaler Rüstungschampion zu werden“, sagte er „Bild“. Die Auftragsbücher des Düsseldorfer Unternehmens sind gut gefüllt und sollen weiter wachsen. Bereits jetzt liegen Aufträge im Wert von 63 Milliarden Euro vor, die Rheinmetall noch abarbeiten muss.

Profit vom Krieg in Europa

Der Hauptgrund für den Erfolg von Rheinmetall ist der Rüstungsboom in Europa. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine steigt die Nachfrage bei Bundeswehr und Nato-Staaten massiv an. Papperger betonte: „Wir arbeiten hart dafür, den Umsatz weiter massiv zu erhöhen und investieren in vielen Ländern Europas, um neue Kapazitäten zu schaffen.“

Rheinmetall errichtet neue Werke, baut bestehende aus und stellt mehrere Standorte von ziviler auf militärische Fertigung um. Besonders wichtig ist dem Konzern die Stärkung des Standbeins in Mittel- und Osteuropa. Bald will Rheinmetall in Unterlüß (Niedersachsen) Europas größte Munitionsfabrik eröffnen. In Neuss (NRW) soll außerdem die Produktion von Militärfahrzeugen ausgeweitet werden.

Rheinmetall und die Autoindustrie

Ein Wermutstropfen zeigt sich im Auto-Geschäft von Rheinmetall: Dort sank der Umsatz. Dieses zivile Geschäft ist für den Konzern jedoch nicht zentral. Rheinmetall verhandelt derzeit „mit mehreren interessierten Parteien“ über einen Verkauf dieser Sparte.

Gleichzeitig plant der Rüstungskonzern, Werke, die bisher für die Autoindustrie produzierten, auf militärische Fertigung umzustellen. So fokussiert sich Rheinmetall noch stärker auf seine Kernkompetenz im Rüstungsbereich und nutzt die aktuelle Nachfrage optimal aus.

