Rente: So erhältst du monatlich mehr Geld – Zuschüsse für 2023

Von wegen entspannter Ruhestand! Immer mehr Rentner müssen einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sind finanziell belastet – vielen droht Altersarmut.

Der Sozialverband VdK teilt auf Twitter mit, dass die Preissteigerungen viele Senioren besonders hart treffen würden. Die gute Nachricht ist, dass die Bundesregierung zum 01. Juli eine Erhöhung der Renten plant. Doch es können auch Zuschüsse zur Rente beantragt werden.

Rente: Diese Zuschüsse gibt es 2023

Die Inflationsrate lag für Januar 2023 bei 8,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Vor allem Preise für Lebensmittel und Energie sind nach wie vor hoch. Für Rentner kann das zum Problem werden.

Wer mit seinem Rentensatz nicht über die Runden kommt, kann einen Zuschuss beantragen. Rentner können finanzielle Hilfen vom Staat, bei den Kranken- und Pflegekasse fordern. Diese Zuschüsse sind 2023 möglich:

Wohngeld Plus

Grundsicherung

Grundrente

Freibetrag

Lastenzuschuss

Eigenteil im Pflegeheim

Wohngeld für das Pflegeheim

Wohngeld Plus können auch Rentner beantragen

Zum neuen Jahr hat die Bundesregierung das Wohngeld Plus eingeführt. Damit sollen Menschen mit niedrigem Einkommen unterstützt werden, dazu zählen vor allem Familien und Alleinerziehende sowie Senioren. Menschen, die Miete zahlen oder bei einer eigenen Immobilie den Kredit tilgen müssen, sollen damit entlastet werden.

Das Wohngeld Plus wird um durchschnittlich 190 Euro erhöht und kann somit auf 370 Euro steigen. Wie hoch die monatliche, staatliche Finanzspritze ausfällt, ist von Fall zu Fall individuell. So spielen Faktoren wie die Anzahl der Haushaltsmitglieder, die Bruttokaltmiete und die unterschiedlichen Mietstufen bei der Berechnung eine wichtige Rolle. Um an das Geld zu kommen, musst du einen Antrag bei der jeweiligen Wohngeldbehörde stellen.

Rente: Grundsicherung und Grundrente

Auch können Rentner bei einer zu geringen Miete Grundsicherung beantragen. Wie viel man erhält, hängt laut Deutscher Rentenversicherung (DRV) davon ab, wie hoch das Einkommen und Vermögen ist – auch das des Ehepartners. Es gilt: „Wenn Ihr gesamtes Einkommen unter 924 Euro liegt, sollten Sie prüfen lassen, ob Sie Anspruch auf Grundsicherung haben“, so die DRV. Einen Antrag auf Grundsicherung muss beim Sozialamt gestellt werden.

Im Januar hat die Bundesregierung zudem die Grundrente eingeführt. Rund 1,1 Millionen Rentner profitieren und würden so Monat für Monat durchschnittlich 86 Euro mehr erhalten. „Damit honorieren wir auch die Lebensleistung vieler Frauen, die mindestens 33 Jahre gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Der Zuschuss muss nicht beantragt werden, sondern landet automatisch nach Prüfung auf dem Konto.

Wer eine Rente von minimal 515 Euro im Monat hat, hat ein Anrecht auf einen Freibetrag in Höhe von 251 Euro. Aber: Das gilt nur, wenn mindestens 33 Grundrentenzeiten angesammelt wurden.

Lastenzuschuss in der Rente

Wer als Rentner in einem eigenen Haus wohnt, kann einen Lastenzuschuss beantragen. Für die Höhe des Zuschuss spielt die Anzahl der Personen im Haushalt, die Höhe des gesamten Haushaltseinkommens sowie die Höhe der zuschussfähigen Belastungen für das Wohneigentum, das selbst genutzt wird, eine Rolle.

Das Sozialamt kann Kosten übernehmen, wenn Rentner in einem Seniorenheim wohnen und die Rente für den Eigenanteil nicht ausreicht, um die Kosten zu decken. Allerdings: zunächst muss das gesamte Einkommen und das vorhandene Vermögen über das Schonvermögen hinaus aufgewendet werden. Auch haben Heimbewohner einen Anspruch auf Wohngeld.