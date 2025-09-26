Rente: Änderung beim Nachbarn könnte auch auf uns zurollen – zum Nachteil vieler

Die Rente in Deutschland steht auf dem Prüfstand. Das Umlagesystem, auf welchem das hiesige Modell beruht, gerät angesichts des demografischen Wandels an seine Grenzen. Es wird erwartet, dass das Rentenniveau weiter sinkt. Die jährliche Rentenanpassung soll das Niveau stabilisieren – doch dass dieser Mechanismus nicht unbedingt in Stein gemeißelt ist, müssen Rentnerinnen und Rentner in Österreich jetzt erleben.

Die Rente in Deutschland wird jährlich zum 1. Juli an die vorherrschenden Gegebenheiten angepasst. Die Berechnung des aktuellen Rentenwerts ist gesetzlich genau geregelt. Der daraus resultierende neue Rentenwert wird anschließend durch eine Rechtsverordnung der Bundesregierung – die sogenannte Rentenwertbestimmungsverordnung – mit Zustimmung des Bundesrates verbindlich festgelegt. In diesem Jahr ist der Wert auf 40,79 Euro gestiegen.

Umstellung in Österreich: Renten-Anpassung nicht mehr für alle

In Österreich gibt es bis dato einen ähnlichen Mechanismus, doch dieser wird jetzt getoppt. Ab 2026 werden Pensionäre, die monatlich mehr als 2.500 Euro erhalten, von der automatischen Anpassung ausgeschlossen. Das berichtet „focus.de„. Anstelle der prozentualen Anpassung erhalten die Betroffenen nur noch eine einmalige Zahlung. Diese dürfte laut Statistik Austria bei maximal 67,50 Euro liegen.

Dass diese Änderung gravierend ist, zeigt ein Blick auf das österreichische „Einkommen“ in der Rente. Knapp 26 Prozent aller Senioren bekommen über 2.500 Euro und scheiden somit aus der Rentenanpassung aus.

Grund für diesen Einschnitt bei der Rente sind die volatilen Staatsfinanzen. Österreich droht ein EU-Defizitverfahren, welches mittels der sich ergebenden Einsparungen abgewendet werden soll. Das EU-Defizitverfahren ist ein Kontrollmechanismus des Bündnisses, mit dem sichergestellt werden soll, dass die Mitgliedstaaten das Commitment über solide Staatsfinanzen einhalten.

Defizitverfahren soll durch Einsparung verhindert werden

Rechtliche Grundlage ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt, welcher vorschreibt, dass das staatliche Haushaltsdefizit in der Regel drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes nicht überschreiten darf. Zudem soll die Staatsverschuldung höchstens 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes betragen beziehungsweise sich in diese Richtung verkleinern.

Das Problem: Österreichs Verschuldung nimmt seit Jahren zu, das Haushaltsdefizit lag im letzten Jahr bei 4,7 Prozent. Der Rat der EU-Finanzminister hat aus diesem Grund bereits ein Strafverfahren eingeleitet. Sollte es Österreich bis 2028 nicht schaffen, das maximal erlaubte Defizit zu erreichen (3 Prozent), wird die österreichische Finanzpolitik stärker kontrolliert und eingeschränkt. Im Jahr 2026 möchte die Regierung 6,39 Milliarden Euro einsparen – der Einschnitt bei der Rente ist dabei eine der Strategien.

Umverteilung auch in Deutschland denkbar

Deutschland muss sich hinsichtlich eines Defizitverfahrens zwar keine Sorgen machen, dennoch ist die Übernahme der Renten-Änderung nicht ausgeschlossen. Experten sehen in dem Modell eine mögliche Lösung für das Rentenproblem, denn das Umlagesystem ist angesichts der niedrigeren Geburtenraten endlich (beziehungsweise die Rentenzahlungen würden stetig sinken). Das „gewonnene“ Geld würde, anders als in Österreich, dann jedoch nicht in die Staatskasse, sondern an die Rentner mit weniger Geld fließen.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schlägt beispielsweise eine neue Abgabe vor, die „Boomer-Soli“ genannt wird. So sollen die wohlhabendsten 20 Prozent der Rentnerinnen und Rentner drei bis vier Prozent von ihrer Rente abgeben. Das Geld würde an die ärmsten 20 Prozent weitergegeben, die dadurch zehn bis elf Prozent mehr Rente bekommen würden.