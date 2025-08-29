Rente: Ruheständler aufgepasst! Diese Neuerungen kommen im September

Der September bringt wichtige Änderungen für Rentner in Deutschland mit sich. Neben der vollständigen Auszahlung der Rentenerhöhung spielt auch der Rentenzuschlag für Erwerbsminderungsrentner eine zentrale Rolle. Zusätzlich stehen Fristen für Steuererklärungen und private Krankenversicherungen an. Diese Neuerungen könnten sich auf die finanzielle Planung vieler Rentner auswirken.

September bringt Neuerungen bei der Rente mit sich

Im September stehen für Rentnerinnen und Rentner in Deutschland einige Änderungen an, die trotz geringer Tragweite wichtig sind. Eine zentrale Neuerung betrifft die Rentenerhöhung um 3,74 Prozent, die seit Juli 2025 gilt. Ab diesem Monat kommt die Erhöhung vollständig bei allen Rentnern an. Wer beispielsweise eine Bruttorente von 1.500 Euro erhielt, erhält nun etwa 1.556 Euro. Nach Abzug von Abgaben bleibt dieser Betrag konstant.

Auch Änderungen bei den Pflegebeiträgen spielen eine Rolle. Seit Jahresbeginn wurden diese auf 3,6 Prozent für Eltern und 4,0 Prozent für Kinderlose angehoben. Die rückwirkenden Nachzahlungen für Januar bis Juni wurden bereits im Juli und August erhoben. Ab September erfolgt der reguläre Abzug direkt mit der Rentenzahlung. Rentner sollten ihre Abrechnungen prüfen, um den neuen Zahlbetrag zu kontrollieren.

Zuschlag und Fristen für Steuererklärungen

Für Rentnerinnen und Rentner, die zwischen 2001 und 2018 eine Erwerbsminderungsrente beantragt haben, gibt es einen Rentenzuschlag von bis zu 7,5 Prozent. Die Auszahlung erfolgt im September wie gewohnt separat, in der Regel zwischen dem 10. und 20. des Monats. Ab Dezember wird dieser Zuschlag jedoch automatisch in die monatliche Rente integriert.

Außerdem sollten steuerpflichtige Rentner, die ihre Steuererklärung für 2024 noch nicht eingereicht haben, bis spätestens September tätig werden. Die Frist für Pflichtveranlagte lief bereits am 31. Juli 2025 aus, berichtet unter anderem „Bürger-Geld.org“. Um Verzugszuschläge und Schätzungen vom Finanzamt zu vermeiden, empfiehlt es sich, rechtzeitig zu handeln.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft privat krankenversicherte Rentner. Für sie endet am 30. September die Frist, einen Wechsel der privaten Krankenversicherung zu Jahresbeginn 2026 vorzubereiten. Dabei sollten die vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen berücksichtigt werden. Diese Neuerungen machen den September zu einem entscheidenden Monat für Rentner, die ihre Finanzen und Fristen im Blick behalten sollten.

