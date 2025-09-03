Rente: CDU-Politiker fordert neue Wege – „Müssen mehr Menschen in Arbeit bringen“

Deutschlands Sozialsysteme stehen unter Druck: Altersarmut bedroht jeden fünften Rentner, während Krankenkassen und Pflegeversicherung enorme Finanzierungslücken haben. Hubert Hüppe, der neue Chef der Senioren-Union der CDU, fordert jetzt entschlossenes Handeln. Mit einem Fokus auf die Arbeit und Integration will er die Finanzlage von Rente und Sozialkassen stabilisieren und neuen Schwung in die Debatten bringen.

Rente: Senioren-Union-Chef schlägt Alarm

Die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland stehen vor großen Herausforderungen. Jeder fünfte Rentner ist von Altersarmut bedroht, während Krankenkassen und Pflegeversicherung massive Finanzierungslücken haben.

Hubert Hüppe, der neue Chef der Senioren-Union der CDU, sieht akuten Handlungsbedarf. „Wer jetzt nichts tut, gefährdet unser Sozialsystem“, erklärte Hüppe im „Münchner Merkur“ bei der Bundesdelegiertenkonferenz in Magdeburg. Besonders die Themen Rente, Pflege und Krankenversicherung erfordern aus seiner Sicht dringend neue Ansätze.

Die Senioren-Union, die mehr als die Hälfte der CDU-Mitglieder umfasst, will in dieser Debatte eine entscheidende Rolle spielen. Hüppe, der nun auch im Bundesvorstand der CDU sitzt, plant sich stärker einzumischen. „Wir werden die Partei unterstützen, aber ich werde auch deutlich die Stimme erheben, wenn es um die berechtigten Interessen der älteren Generation geht“, so Hüppe. Ziel sei es, das Sozialsystem zu stabilisieren und neue Impulse einzubringen – vor allem auch in Bezug auf die Rente.

Hüppe fordert: Fokus auf die Arbeit statt Bürgergeld

Der CDU-Politiker hebt hervor, dass ein stabiler Arbeitsmarkt auch der Rente und den Sozialsystemen zugutekomme. „Wir müssen mehr Menschen in Arbeit bringen, die dann auch in die Kassen einzahlen“, betonte Hüppe. Er kritisierte, dass Menschen im Bürgergeld-System keine Beiträge leisten und plädierte für bessere Chancen, ins Arbeitsleben einzusteigen. Besonders bei Menschen mit Migrationshintergrund sieht er Nachholbedarf: „Integration funktioniert in der Praxis besser als in Pflichtkursen.“

Als positives Beispiel nannte Hüppe eine Amazon-Niederlassung in NRW, wo zwölf Prozent der Belegschaft aus Schwerstbehinderten besteht und viele Beschäftigte einen Migrationshintergrund haben. „Dort sagt eine Frau mit Kopftuch syrischen Männern, wo es lang geht, weil sie die Vorarbeiterin ist. Alle lernen dort Deutsch. Da kommt kein Integrationskurs gegen an.“

Für Hüppe ist klar, dass solche Ansätze zur Stabilisierung der Sozialsysteme beitragen. Gleichzeitig fordert er flexiblere Zugänge zum Arbeitsmarkt, die bürokratische Hürden abbauen und mehr Menschen eine echte Perspektive geben.

