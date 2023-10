Rente: Viele kehren Deutschland den Rücken – warum sie ihr Glück im Ausland suchen

Sonne, Strand und Rente im Ausland – der goldene Lebensabend unter Palmen! Diesen Traum haben wohl viele. Pro Jahr zahlt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) rund 1,8 Millionen Renten in über 150 Ländern weltweit. Zu den Empfängern zählen Menschen anderer Nationalitäten, die in Deutschland gearbeitet und einen Rentenanspruch erworben haben, aber auch Deutsche, die im Ausland leben.

Die Vorstellung, die wohlverdiente Rente an einem fernen Ort zu genießen, weckt bei vielen Tagträume von einem neuen Lebenskapitel in der Ferne. In der ZDF-Sendung „37 Grad“ „Späte Träume, neue Welten – Auswandern im Ruhestand“ werden Rentner begleitet wie sie ihre Koffer packen und sich auf den Weg ins Paradies machen.

Ruhestand im Ausland: Einfach so möglich?

Die 68-Jährige Inge erlebte einen herben Schicksalsschlag als ihr Lebenspartner verstarb. „Ben wollte 102 werden, ich 96“, erzählt Inge, die in einem einem Dorf nahe der Grenze zu den Niederlanden lebt.

Es gibt zwischendurch Momente, in denen sie sich fragt: „Was tue ich hier eigentlich?“ Denn für Inge allein ist das Haus mit Garten zu groß. Und: „Das alleine finanziell zu stemmen ist auch nicht möglich.“ Weiter fragt sie sich: „Was soll ich hier also noch?“

Rente im Ausland? Das musst du wissen:

Wer seinen dauerhaften Wohnsitz in ein Land der Europäischen Union oder in ein Land, mit dem Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen hat, legt, bekommt die volle Rente

Andernfalls kann es zu Einschränkungen kommen

Damit die Rente pünktlich kommt, muss der Umzug rechtzeitig mitgeteilt werden

Die gelernte Einzelhandelskauffrau erhält jeden Monat 1.200 Euro Rente. Sie träumt davon, ihren Ruhestand im Süden von Spanien zu verbringen. Auch, wenn es ihr schwerfällt, die Menschen um sich herum, zu verlassen. Ihr Freund Michael ist begeistert von Inges Idee: „Hut ab, so einen Schritt zu wagen und ganz alleine auszuwandern ist Wahnsinn – ich hätte den Mut nicht.“

Rente: „Mein Traum ist in Erfüllung gegangen“

Das Haus wird verkauft, die Möbel werden verschenkt oder gespendet – teilweise auch mit einem weinenden Auge. Anschließend macht sich die 68-Jährige gemeinsam mit ihrer Hündin Perle in ihrem weißen VW-Bus auf den Weg Richtung Süden.

„Es ist anders als Urlaub, weil man Sachen einpackt, die man sonst nie einpacken würde“, betont Inge kurz vor ihrer Abreise. Südlich von Alicante hat sich Inge in eine Wohnung in einem Ressort eingemietet – und das schon für drei Jahre. 365 Euro für 65 Quadratmeter.

„Jetzt ist es Realität, dass ich hier bin, absolut fantastisch“, freut sich Inge, nachdem sie über 2.600 Kilometer in ihrem Bulli zurückgelegt hat. „Ich weiß nicht, wo sie die ganze Kraft hergenommen hat, sie ist mutig und ich finde es gut, dass sie das gemacht hat“, betont ihre Tochter, die selbst auch ausgewandert ist. Jetzt lebt Inge bereits ein halbes Jahr in Südspanien.

Jeden Moment zu genießen ist wichtig für Inge. Denn: „Ich habe gesehen, wie schnell es manchmal geht.“ Ihr Entscheidung nach Spanien ausgewandert zu sein, bereut sie keineswegs. „Mein Traum ist in Erfüllung gegangen.“