Rente: DAS haut alle um, die zum ersten Mal davon hören – „Wir werden abgezockt“

Wie gut lebt es sich mit der gesetzlichen Rente? Mittlerweile sollte es sich herumgesprochen haben: Man sollte sich nicht allein auf diese Säule verlassen. Eine betriebliche und private Altersvorsorge sind darüber hinaus als Absicherung wichtig, um im Alter noch im Wohlstand leben zu können.

Doch wie niedrig das Niveau der Auszahlungen der deutschen Rentenversicherung wirklich ist, schockiert noch immer so manchen.

Rente: Heftige Wahrheit über die Rentenhöhe in Deutschland

So auch den Influencer Mario Lochner, der zusammen mit Sinan Krieger auf YouTube, Instagram und TikTok über Finanzen, die Arbeitswelt, Karriere und Aktien talkt („LoKr Room Talk“). In einem Clip geht es um eine bittere Wahrheit rund um die gesetzliche Rente in Deutschland.

Krieger will, dass sein Podcast-Partner Lochner mal schätzt, wie viele von den rund 21 Millionen deutschen Rentnern über 3.000 Euro brutto bekommen. Ehemalige Beamte, die nun eine Pension erhalten, sind ausgeklammert. Lochner schätzt zwar, dass die Zahl „verschwindend gering“ ist. Er geht von etwa drei Prozent aus und nennt dann etwa 700.000 Rentner.

Die tatsächliche Zahl haut einem vom Hocker: Es sind 50! „Ernsthaft?!“, fragt Lochner ungläubig nach. Und er ist nicht allein: Auch im Kommentarbereich auf Instagram können viele diese Angabe kaum fassen. Die Zahl 50 stimmt jedoch. Sie stammt aus dem Rentenversicherungsbericht 2022.

„So lange ackern, für nichts!“

Viele Zuschauer sind regelrecht schockiert, als sie den Clip sehen: „So lange ackern – für nichts!“, „Harte Nummer“, „Armutszeugnis“, „Nicht ernsthaft?!“, „Das Rentensystem ist defekt!“, „Wir werden abgezockt“ oder auch „Ihr checkt es immer noch nicht, dass ihr am Arsch seid, wenn ihr alt seid“ kommentieren Fans der Seite.

Andere weisen jedoch darauf hin, dass in dieser Renten-Rechnung außen vor bleibt, dass Menschen natürlich auch privat vorsorgen und dass Spitzenverdiener nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze in die Rentenversicherung einzahlen. Mehr als 3.384 Euro sind aktuell somit rechnerisch gar nicht möglich als Höchstrente, selbst wenn man über alle 45 Versicherungsjahre hinweg bis zur Beitragsbemessungsgrenze (derzeit 87.600 Euro im Westen, 85.200 Euro im Osten) Rentenbeiträge zahlt.

Rentenniveau in Deutschland tiefer als in anderen Ländern

Dennoch geht es hier bei dieser Frage auch um das verhältnismäßig recht niedrige Niveau der Renten, das in Deutschland bei 49,4 Prozent liegt (2021). Das ist eine rechnerische Größe und zeigt die Relation zwischen der Höhe der Rente (bei 45 Jahren Beitragszahlung auf Basis des Durchschnittseinkommens) und dem durchschnittlichen Einkommen eines Arbeitnehmers.

Das allgemeine Rentenniveau liegt also unter der Hälfte des Durchschnittseinkommens in Deutschland – und damit weit entfernt von 3.000 Euro brutto! In anderen Ländern wie beispielsweise Österreich gibt es teilweise deutlich höhere Renten-Zahlungen als in Deutschland. Das scheint vielen noch nicht bewusst zu sein.