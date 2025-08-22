Rente in der Krise: Darum ist sie immer weniger wert

Die Rente ist für viele der Lohn jahrzehntelanger Arbeit, doch ihre tatsächliche Höhe bleibt oft eine Rechnerei. Individuelle Lebensläufe, Einzahlungen und politische Entscheidungen beeinflussen, was letztlich auf dem Konto landet. Ein zentrales Maß ist das Rentenniveau, das jedoch seit Jahrzehnten sinkt. Wie gut die gesetzliche Rente den Lebensstandard im Alter sichert, hängt stark von der Entwicklung dieses Indikators ab – und hier zeigt der Trend klar nach unten, wie das Portal „Chip.de“ berichtet.

Rente: Was die Höhe wirklich beeinflusst

Die Rente ist für viele ein zentrales Thema, doch die tatsächliche Rentenhöhe hängt von vielen Faktoren ab. Einfache Antworten gibt es nicht, da die Berechnung individuell erfolgt. Grundsätzlich gilt aber: Wer länger in die Rentenkasse einzahlt und höhere Beiträge leistet, kann mit einer besseren Rente rechnen. Doch absolute Zahlen lassen sich schwer vergleichen, da Bruttolöhne und Renten zwar steigen, die reale Kaufkraft jedoch oft abnimmt. Laut einem Bericht der Bundesregierung liegt die durchschnittliche Rente derzeit bei 1.099 Euro – ein Betrag, der für viele kaum ausreicht.

Ein besserer Indikator für die Rentensituation ist das sogenannte Rentenniveau. Es bildet das Verhältnis zwischen der Standardrente und dem durchschnittlichen Monatsbrutto ab. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas betonte kürzlich die Notwendigkeit, das Rentenniveau dauerhaft bei mindestens 48 Prozent zu halten. Doch auf lange Sicht zeigt sich ein klarer Abwärtstrend.

Wie sich das Rentenniveau entwickelt hat

In den 1980er Jahren lag das Rentenniveau noch bei über 55 Prozent. Seitdem ist es stetig gesunken und rutschte in den 2000er Jahren unter die 50-Prozent-Marke. Seit 2012 hält die Politik es durch gezielte Maßnahmen stabil bei etwa 48 Prozent. Doch die Betrachtung über die Jahre hinweg offenbart Schwankungen. Besonders in den Jahren 2014 und 2015 war das Niveau mit 48,1 Prozent beziehungsweise 47,7 Prozent niedriger. Solche Entwicklungen beeinflussen die Rentner, die in diesen Jahren in den Ruhestand gehen, negativ – zumindest statistisch betrachtet.

Das Rentenniveau gibt an, wie gut die gesetzliche Rente den Lebensstandard im Alter erhalten kann. Wer in einem Jahr mit einem schwachen Rentenniveau in den Ruhestand geht, ist im Vergleich benachteiligt. Dieser Rückgang zeigt, dass die gesetzliche Rente allein oft nicht ausreicht, um ein sorgloses Leben im Alter zu führen. Trends wie diese unterstreichen die Notwendigkeit weiterer politischer Maßnahmen, um die Lage der Rentner zu stabilisieren und den Lebensstandard zu sichern.

