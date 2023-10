Rente: Erhöhung 2024 dürfte Rekorde brechen – „9 Prozent möglich“

Können sich die Rentner schon mal die Hände reiben? Mit Blick auf Juli 2024 bahnt sich eine rekordverdächtige Erhöhung der Rente an. Ein erster Rentenexperte nennt nun konkrete Zahlen.

Doch eines können sich die Rentnerinnen und Rentner wohl abschminken: So wie beim Bürgergeld wird es wohl nicht nach oben gehen.

Rente 2024: Darum bahnt sich eine „Mega-Erhöhung“ an

Renten-Insider Peter Knöppel von rentenbescheid24.de sagt eine „Mega-Rentenerhöhung“ zum 1. Juli 2024 voraus. In einem neuen YouTube-Video geht er auf neue Zahlen des Bundesamtes für Statistik ein.

Demnach gab es im zweiten Quartal 2023 eine Erhöhung der Nominallöhne in Deutschland um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Bereits im ersten Quartal 2023 gab es einen Anstieg um 5,6 Prozent. In Deutschland gilt der Grundsatz: Rentenerhöhung folgt der Lohnentwicklung. Die starken Tarifabschlüsse haben somit eine direkte Auswirkung auf die etwa 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner.

Sattes Bürgergeld-Plus als Vorbild?

Rechtsanwalt Knöppel von rentenbescheid24.de: „Das deutet auf eine richtig fette Rentenerhöhung hin. Sollten sich die Norminallohn-Erhöhungen im dritten Quartal ähnlich gestalten, dann können wir uns wirklich auf eine Rentenerhöhung freuen, die möglicherweise im Bereich 6 bis 9 Prozent liegt!“

Doch einen Zahn muss er den Renten-Beziehern dennoch ziehen. In einem anderen aktuellen Video erklärt er, dass es bei der Rente nicht wie beim Bürgergeld ab 2024 um rund 12 Prozent nach oben gehen wird (von 502 auf 563 Euro). Dieser Anstieg wird von Sozialminister Hubertus Heil mit der Inflation gerechtfertigt.

Gibt es für die Senioren also ein ähnliches Plus? „Nein, das wird so nicht sein. Es tut mir leid“, erklärt der Renten-Experte. „Die Rentenerhöhungen sind nicht an die Bürgergeld-Erhöhungen gekoppelt.“ Die Rentenanpassung ist abhängig von der Lohnentwicklung.

Dennoch könnte die Rentenanpassung im kommenden Jahr außergewöhnlich sein. Eine Rentenerhöhung über 6 Prozent gab es in Westdeutschland, beziehungsweise im früheren Bundesgebiet ohne die DDR, zuletzt 1977. Damals gingen die Renten um 9,9 Prozent nach oben! Das sich nun abzeichnende Rentenplus wäre also ein Rekord für die heutige Rentnergeneration.