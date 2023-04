Rente: Regierung bastelt an Rentenerhöhung 2023 – DAS bahnt sich an

Der spannendste Tag im Jahr für Millionen Rentnerinnen und Rentner steht unmittelbar bevor: Im März dürfte die Bundesregierung damit herausrücken, wie hoch die Renten ab Juli 2023 steigen werden. Zwar kursieren bereits Zahlen, die beziehen sich jedoch auf Schätzungen aus dem Herbst 2022.

Die genaue Höhe der Rentenanpassung kommt immer erst im Frühjahr heraus.. Unsere Redaktion hat bei der Regierung nachgefragt, ob sie schon was zur Rente verraten kann.

Rentenerhöhung 2023: Es kursieren Zahlen zur Anpassung

Bisher gibt es nur eine Prognose für die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Demnach sollen ihre Bezüge zum 1. Juli 2023 in Westdeutschland um rund 3,5 Prozent und im Osten um gut 4,2 Prozent steigen. Diese Zahlen stammen aus dem Rentenversicherungsbericht 2022 – und damit aus dem letzten Herbst. Da kann sich also noch etwas verändern!

Arbeitsminister Hubertus Heil sagte damals der „Bild am Sonntag“ zur Rente: „Nach den jetzt vorliegenden Daten können Rentnerinnen und Rentner im Sommer erneut mit einer spürbaren Rentenerhöhung rechnen.“

Rentenanpassung 2023 höchstwahrscheinlich unter Inflation

Diese Erhöhung um 3,5 bzw. 4,2 Prozent läge zwar unterhalb der Rentenanpassung von 2022 (5,25 bzw. 6,12 Prozent), wäre aber die zweithöchste seit 2016. Im Jahr 2021 gab es im Westen sogar eine Nullrunde. Die enorm gestiegene Inflationsrate würde diese Erhöhung damit aber nicht ausgleichen.

Die Rentenpassung orientiert sich an der Entwicklung der Bruttolöhne in Deutschland. Aktuell finden in vielen Branchen erbitterte Tarifkonflikte statt, bei denen die Gewerkschaften ein deutliches Plus herausholen wollen. Doch entscheidend ist das zurückliegende Jahr.

Bundesregierung lässt Rentner noch schmoren: „Noch im März“

Wie schaut es nun konkret für die Rentnerinnen und Rentner ab Juli 2023 aus? Die Bundesregierung lässt sie noch schmoren. „Derzeit können wir Ihnen noch nicht viel sagen“, hieß es auf Anfrage aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. „Die Daten des Statistischen Bundesamtes sollen noch im März bei uns eintreffen und im Anschluss kommuniziert werden.“

Die Ruheständler brauchen also noch etwas Geduld, bis es Klarheit gibt über die genaue Erhöhung der Rente 2023.