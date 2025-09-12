Rente ab 69? Reiche fordert längeres Arbeiten

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche warnt vor einer Krise im Rentensystem und drängt auf Reformen. Mit Unterstützung eines Expertenrats fordert sie eine Anhebung des Renteneintrittsalters und weitere Maßnahmen, um die Rentenkassen zu stabilisieren. Doch die SPD lehnt diese Vorschläge ab.

++ Auch interessant: Rente: Vorsicht nach Erhöhung im August! Ruheständler müssen hier hellhörig werden ++

Reiche und Experten fordern höhere Rente

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fordert eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit und mahnt dringende Reformen im Rentensystem an. Sie stützt ihre Forderung auf ein Papier eines Expertenrats, den ihr Ministerium ins Leben gerufen hat. Die Experten, darunter Wirtschaftsweise Veronika Grimm, warnen vor einer „tickenden Zeitbombe“ für die Rentenversicherung.

Reiche erklärt: „Angesichts einer höheren Lebenserwartung müssen wir länger arbeiten“. Laut dem Papier wird die Rentenversicherung zur wachsenden Belastung für den Bundeshaushalt. Allein, um das Rentenniveau von 48 Prozent zu halten, wären zusätzliche 90 Milliarden Euro nötig.

Die Ökonomen fordern, das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. Konkret solle das Rentenalter ab 2031 alle zehn Jahre um ein halbes Jahr steigen. So würde die Altersgrenze bis Anfang der 2070er-Jahre auf 69 Jahre steigen. Zudem mahnen sie, bestimmte Sonderregelungen wie die Rente ab 63 abzuschaffen. Stattdessen sollten Frühverrentungen nur noch in klar definierten Härtefällen möglich sein. Reiche betont, Reformen dürften nicht auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit oder der jüngeren Generation gehen.

Rentenreform stößt auf Widerstand der SPD

Neben dem späteren Renteneintritt fordern die Experten eine Umstellung der Rentenanpassung. Statt an die Löhne sollen sich die Renten an die Inflationsrate koppeln. Das würde die Kaufkraft der Renten sichern und gleichzeitig die Rentenkassen entlasten. Weitere Pläne umfassen private Altersvorsorgekonten, in die alle Erwerbstätigen verpflichtend einzahlen sollen.

Mehr News:

Doch Reiches Forderungen stoßen auf politische Hürden. Die SPD lehnt eine Erhöhung des Rentenalters strikt ab. Bisher hat die schwarz-rote Koalition Entscheidungen getroffen, die das Rentensystem eher belasten, etwa die Ausweitung der Mütterrente. Reformvorschläge sollen erst bis 2027 von einer Rentenkommission erarbeitet werden. Große Änderungen scheinen also vorerst unwahrscheinlich, auch wenn Reiche den Reformbedarf als „umfassend und dringlich“ bezeichnet.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.