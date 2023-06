Rente: So viel sparen andere in deinem Alter privat – liegst du drunter oder drüber?

Viele freuen sich nach jahrelanger Arbeit auf die Rente. Doch die Sorge um Altersarmut mindert die Vorfreude. Denn das Rentenniveau sinkt fast Jahr um Jahr.

Um trotzdem in der Rente mehr Geld parat zu haben, legen viele für den wohlverdienten Ruhestand einige Reserven an. Wie viel Geld die verschiedenen Altersgruppen an die Seite legen, erfährst du hier.

Rentenniveau im Sturzflug

Die private Altersvorsorge hat über die Jahre einen hohen Stellenwert bekommen. Vor allem, da die Sorge um das Rentenniveau wächst. Das Rentenniveau zeigt das Verhältnis zwischen der Höhe einer Rente und dem durchschnittlichen Einkommen eines Arbeitsnehmers. Seit Ende der 1970er-Jahre sinkt es aber mit Rekordtempo. Mittlerweile liegt es bei weniger als der Hälfte des durchschnittlichen Arbeitsentgelts.

Dadurch wächst die Panik, dass später in der Rente weniger Geld zur Verfügung steht. Um durch die private Altersvorsorge also ein finanzielles Kissen aufzubauen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Dazu gehören zum Beispiel Immobilien, Aktien oder die private Lebens- oder Rentenversicherung. Je eher man mit der privaten Altersvorsorge beginnt, desto besser.

Rente: So viel Geld legen Deutsche zurück