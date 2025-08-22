Rentner für die Bundeswehr? Pflichtjahr-Hammer für Babyboomer – „Auch in der Verteidigung“

Was kommt auf Babyboomer in Rente zu? Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung macht im „Spiegel“ einen brisanten Vorstoß. Marcel Fratzscher ist dafür, dass alle Rentnerinnen und Rentner für ein Pflichtjahr zur Verfügung stehen müssen – im Sozialbereich, „aber auch bei der Verteidigung“! Es brauche einen neuen Generationenvertrag! Rentner gegen Putin?

Damit nicht genug: Fratzscher geht mit der Generation der Babyboomer äußerst hart ins Gericht und macht sie für die gesellschaftlichen Fehlentwicklungen verantwortlich.

+++ Auch spannend: Rente unter Kanzler Merz: Düstere Befürchtungen greifen um sich +++

Tragen Babyboomer die Verantwortung für viele Probleme?

Der älteren Generation wirft Fratzscher „zu viel Ignoranz, Selbstbezogenheit und Naivität“ vor. Man habe die Realität nicht sehen wollen – etwa wenn es um die Verteidigungsfähigkeit des Landes geht oder um das Klima. Außerdem hätten die Babyboomer viel zu wenige eigene Kinder bekommen. „Wieso sollten ausschließlich die Jungen für diese Lebensentscheidungen der Babyboomer geradestehen? Die Boomer selbst verweigern sich seit 20 Jahren dieser Verantwortung.“

Fratzscher pocht auf ein verpflichtendes Dienstjahr für alle Rentnerinnen und Rentner, sofern sie gesundheitlich dazu in der Lage sind. So spricht er im „Spiegel“ beispielsweise die technischen Fähigkeiten vieler Senioren an. „Warum sollten wir die nicht nutzen, gerade von Leuten, die früher bei der Bundeswehr ausgebildet wurden?“

Weitere Themen für dich:

Ganz neu ist die Idee nicht. Der Generationenforscher Klaus Hurrelmann brachte zuletzt ebenfalls im „Spiegel“ auch einen sozialen Pflichtdienst für Ältere „am Ende ihres Arbeitslebens“ ins Spiel. Hurrelmann ist auch der Meinung, dass gesellschaftliche Aufgaben wie die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit von allen Generationen gemeinsam getragen werden müssten.