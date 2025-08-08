Rente: 11 Millionen Euro zu viel? Riesen-Wirbel um angeblichen Rechenfehler

Die Nachzahlung für die Pflegeversicherung sorgt bei Millionen Rentnern für Stirnrunzeln. Ein Bericht der „Bild“ wirft der Deutschen Rentenversicherung einen Rechenfehler vor, doch die Behörde widerspricht entschieden. Der Hintergrund ist eine politische Entscheidung der damaligen Ampel-Regierung unter SPD-Kanzler Olaf Scholz.

Rente: DRV sieht keinen Fehler

Laut „Bild“ sollen 22 Millionen Rentner in Deutschland insgesamt elf Millionen Euro zu viel an die Pflegeversicherung gezahlt haben. Die Nachzahlung wurde wegen einer Beitragssatzerhöhung fällig. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) weist die Vorwürfe jedoch zurück. „Es liegt kein Rechenfehler vor. Die Bescheide sind korrekt“, erklärte eine Sprecherin gegenüber der „Deutschen Presse-Agentur“. Grundlage sei eine Pauschallösung, die in der Pflege-Beitragssatz-Anpassungsverordnung 2025 festgelegt wurde.

Die Verordnung schreibt vor, dass Rentner die Erhöhung des Beitragssatzes von 3,4 auf 3,6 Prozent mit der Juli-Rente pauschal nachzahlen, da eine Umsetzung ab Jahresbeginn technisch nicht möglich war. Dabei wurde die Rentenhöhe aus dem Juli 2025 als Berechnungsgrundlage genommen. Laut „Bild“ hätte sich der Beitrag eigentlich auf die Rentenhöhe der Monate Januar bis Juni beziehen müssen. Die DRV betont allerdings, dass die gesetzliche Vorgabe eindeutig sei und genau so umgesetzt wurde.

Politische Entscheidung sorgt für Kritik

Die Ampel-Regierung hatte die Erhöhung des Beitragssatzes ab Januar 2025 beschlossen. Während Arbeitnehmer sofort mehr zahlten, setzte die Anpassung bei Rentnern erst im Juli ein. Zusätzlich mussten sie die Beiträge für die ersten sechs Monate nachzahlen. Bei einer beispielhaften Rente von 2.547,80 Euro führte das laut „Bild“ zu einer Differenz von 1,10 Euro, die durch die Pauschallösung entstand.

Dass Rentner dadurch geringfügig mehr zahlten, sorgt für Unmut. Sozialministerin Bärbel Bas schloss jedoch eine Rückerstattung aus, da die Berechnungen der politischen Vorgabe entsprechen. Der einmalige Beitragssatz von 4,8 Prozent für den Juli basiert auf der Pflege-Beitragssatz-Anpassungsverordnung vom 30. Dezember 2024. Kritiker sehen darin eine ungerechte Lösung. Die DRV bleibt jedoch dabei: Rentner sind keine Opfer eines Rechenfehlers, sondern einer klar gewollten politischen Regelung.