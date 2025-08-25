Rente und Pflege: Expertin warnt Babyboomer – „Muss herangezogen werden“

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt vor einem Zusammenbruch der Sozialversicherung. Besonders die Babyboomer-Generation soll gezielt für ihre Pflege und Rente vorsorgen, um das System langfristig zu entlasten. Das sagte sie im Interview mit dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland„.

Die Vorsitzende des Sachverständigenrates sieht die deutschen Sozialversicherungssysteme in einer kritischen Lage. Im Gespräch mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ mahnte sie umfassende Reformen an, vor allem bei der Rente und der Pflegeversicherung.

Rente und Pflege: Eigenverantwortung notwendig

„Die Sozialversicherungen sind nicht zukunftsfest“, sagte Schnitzer. Angesichts der demografischen Entwicklung werde es zunehmend schwieriger, Renten aus den Beiträgen der Erwerbstätigen zu finanzieren. „Wenn die Regierung nichts tut, wird der Kollaps unweigerlich kommen“, so die Ökonomin.

Auch die Pflegeversicherung betrachtet Schnitzer als dringliches Reformfeld. Sie betont, dass die steigenden Ausgaben nicht unbegrenzt wachsen können. Der Staat müsse zwar weiterhin unterstützen, doch mehr Eigenverantwortung sei nötig. Jeder solle damit rechnen, im Alter pflegebedürftig zu werden – und gezielt Rücklagen für Pflege und Rente bilden.

Ein zentraler Ansatzpunkt sei, vorhandenes Vermögen einzubeziehen. Wer über Immobilien oder Ersparnisse verfügt, solle diese zur Mitfinanzierung nutzen. Es sei nicht gerecht, wenn der Staat Pflegekosten vollständig übernimmt, während Vermögen innerhalb der Familien unangetastet bleibt. „Solange die Menschen noch Vermögen besitzen, auch wenn es ein Eigenheim ist, dann muss das eben herangezogen werden“, sagte sie.

Schnitzer spricht sich für Fonds aus

Schnitzer unterstützt zudem einen Vorschlag des wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium. Dieser sieht einen speziellen Fonds vor, in den die geburtenstarken Jahrgänge in den nächsten zwanzig Jahren einzahlen. So ließen sich Pflegekosten im Alter besser absichern und die Rente langfristig stabilisieren.

Langfristig, so Schnitzer, brauche es entschlossene Reformen, um die Rente zukunftsfähig zu machen. Nur so lasse sich verhindern, dass die Belastungen für künftige Generationen weiter steigen.

