Rente: Darum wurde dir Ende November weniger ausgezahlt, als gedacht

Am letzten Bankarbeitstag, also am 30. November, kam die neue Rente. Doch viele Bezieher waren verwundert: Der Kontostand war niedriger als gehofft.

Die Renten-Auszahlung fiel anders aus, als manche erwartet hatten. Wir verraten dir, warum das trotzdem kein Drama ist.

Keinen Schreck bekommen beim Blick auf den Kontostand

Viele Rentenbezieher könnten angesichts der Inflation jeden Euro gut gebrauchen. Zumal die Weihnachtszeit besonders teuer wird. Ein Glühwein und eine Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt oder Weihnachtsgeschenke für die lieben Enkel: Alles geht ordentlich ins Geld.

Viele Rentner warten daher schon auf den kleinen Bonus, den es nun geben soll. 300 Euro als Energiepauschale hat die Ampel-Koalition obendrauf beschlossen. Eine Aufstockung zur normalen Rente angesichts der Energiepreiskrise.

Wann die „Extra-Rente“ von 300 Euro kommt

Doch Achtung: Diese 300 Euro wurden nicht mit der regulären Rente ausgezahlt! Wenn du das erwartet hast, wirst du zunächst enttäuscht worden sein. Du musst nämlich noch rund zwei Wochen warten. Erst bis zum 15. Dezember soll die Einmalzahlung auf deinem Konto ankommen – immerhin rechtzeitig vor den Weihnachtstagen.

Um an die Energiepauschale zu kommen, muss du nichts beantragen oder ausfüllen. Aktuell meldet die Deutsche Rentenversicherung, dass Trickbetrüger insbesondere übers Telefon versuchen, arglose Rentner mit Falschinformationen zur Einmalzahlung hinters Licht zu führen. Die Kriminellen versuchen an die Kontodaten zu kommen.

Doch es sind gar keine Angaben nötig. Auf das Konto, auf das auch die monatliche Rente ausgezahlt wird, landen auch die 300 Euro – ganz automatisch.