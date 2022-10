Rente: Doppelbesteuerung droht – SIE sind davon betroffen

Viele Menschen fragen sich angesichts immer weiter steigender Preise, ob sie mit ihrer Rente noch über die Runden kommen. Wie Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zeigen, haben einige Rentner zu wenig Geld im Monat zur Verfügung.

Da die Rente vorne und hinten nicht reicht, müssen viele arbeiten gehen. Auch wenn die Politik verschiedene Entlastungen wie Rentenerhöhungen oder Einmalzahlungen schnürt, könnte die sogenannte Doppelbesteuerung die Rente nochmals schmälern. Doch die ist eigentlich verfassungswidrig. In bestimmten Fällen kommt sie jedoch zum Einsatz.

Entlastung: Was plant die Bundesregierung?

Im dritten Entlastungspaket der Bundesregierung sieht sie für Rentner neben einer Einmalzahlung von 300 Euro auch die vollständige steuerliche Absetzung der Rentenbeiträge ab 2023 vor.

Die Bundesregierung möchte so gegen die Doppelbesteuerung vorgehen. Ausschlaggebend dafür war ein Urteil des Bundesfinanzhofs vom Mai 2021. Das Gericht verlangte eine Änderung bei der Renten-Besteuerung, damit es künftig bei bestimmten Jahrgängen nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt.

Doppelbesteuerung bei der Rente. Wer kann betroffen sein? Und was können Rentenbeziehende tun? Foto: IMAGO / Steinach

Die Bundesregierung muss darauf reagieren und plant für 2022 eine Gesetzänderung, um die doppelte Besteuerung zu vermeiden. Viele Rentenbeziehende sollen davon in der Zukunft profitieren.

Doch was ist das genau? Von einer Doppelbesteuerung spricht man, wenn Rentner auf einen Teil bereits versteuerter Rentenbeiträge nochmal Steuern zahlen. Es bedeutet, dass diese weniger steuerfreies Rentengeld erhalten, als sie während ihres Arbeitslebens in die Rentenkasse eingezahlt haben.

Doppelbesteuerung: Wer ist betroffen?

Doch wer ist eigentlich alles betroffen? Relativ wenige. Wer nicht betroffen ist, sind Rentner, die keine Steuern zahlen, weil ihr Einkommen zu niedrig ist. Auch ehemalige Arbeitnehmer trifft es selten.

Der Bundesfinanzhof hat folgende mögliche Betroffene aufgelistet:

Rentner und Rentnerinnen, die erst seit kurzer Zeit Rente bekommen

Ehemalige Selbstständige. Sie mussten sich ihre Altersvorsorge ohne Zuschüsse eines Arbeitsgebers selbst aufbauen

Ledige Seniorinnen und Senioren ohne Hinterbliebenenrente

Männer, weil sie nach der statistischen Lebenserwartung früher sterben als Frauen

Doppelbesteuerung: Was kannst du im Notfall tun?

Hebe alle Steuerbescheide und Ren­ten­be­zugs­mit­teil­ung­en auf

Prüfe, ob eine Dop­pel­be­steu­er­ung vorliegen könnte

Wenn ja, schicke die gesammelten Unterlagen ans Finanzamt und bitte um Überprüfung

Um die Doppelbesteuerung zu verhindern, will die Ampel-Koalition in zwei Schritten vorgehen. Zum einen sollen die Beiträge in der Rentenversicherung ab 2023 vollständig absetzbar sein und zum anderen sollen die Renten ab 2040 zu 100 Prozent versteuert werden. So steigt seit Jahren der Anteil der Steuerpflicht, aber auch der Anteil der Rentenversicherungsbeiträge (die sich wiederum absetzen lassen).