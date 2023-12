Ansturm auf die Rente mit 63 – Rentenkasse vor dem Kollaps?

Der Ansturm auf die Rente mit 63 ist stärker denn je. Knapp 25.000 Anträge wurden allein dieses Jahr gestellt. Doch das kann schwere Folgen mit sich bringen.

Nicht nur die Rentenkassen werden die Auswirkungen zu spüren bekommen. Auch für Arbeitgeber kann das schwere Konsequenzen haben.

Rekord-Anstieg für Rente mit 63

Die Zahl der Anträge auf abschlagsfreie Rente nach 45 Arbeitsjahren ist in den ersten neun Monaten 2023 stark gestiegen. Bis Ende September gab es bereits 245.289 neue Anträge auf die „Rente mit 63“, wie die „Bild“-Zeitung am Samstag unter Berufung auf Zahlen der Deutschen Rentenversicherung berichtete. Das sind 16,8 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (210.062) und fast so viele wie im gesamten Jahr 2015.

Ende April gab es demnach schon insgesamt 2,2 Millionen Nutzer dieser Rentenart. Da die Betroffenen lange gearbeitet haben, sind ihre Renten besonders hoch, wie es weiter hieß. Doch für Rentenkassen und Arbeitnehmer werden die Auswirkungen bald deutlich spürbar sein, findet Rechtsanwalt und Rentenexperte Peter Knöppel. Auf seinem YouTube-Kanal „Rentenbescheid24.de“ berät er Rentnerinnen und Rentner über die Antrag­stellung zur Rente, Erwerbsminderung oder auch Rentenbescheid­prüfung. Mit uns sprach er über den Anstieg der Rente mit 63.

Rentenkasse vor Zusammenbruch?

Redaktion: Herr Knöppel, woher kommt plötzlich dieser Ansturm auf die Rente mit 63?

„Ein Punkt ist, dass die Leute aus der Babyboomer Generation nun langsam in Rente gehen. Das heißt, wir haben grundsätzlich mehr Rentenanträge als in den Vorjahren, weil wir jetzt in die geburtenstarken Jahrgänge hereinkommen. Der zweite Grund könnte auch eine allgemeine Verunsicherung im Hinblick auf die gesellschaftliche Situation in Deutschland sein. Dadurch sagen die Leute, sie gehen in die abschlagsfreie Altersrente.“

Was genau für eine Verunsicherung?

„Seit Anfang des Jahres geht es schon munter los, dass Leute wie Wirtschaftsweise Monika Schnitzer oder Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger die neue abschlagsfreie Rente mit 63 („Nahles-Rente“) abschaffen wollen. Möglicherweise haben die Menschen dadurch Angst und gehen in ihre Rente, sagen ‚Was wir haben, haben wir. Man kann es uns jetzt nicht mehr wegnehmen.’“

Wie wirkt sich der Renten-Ansturm jetzt auf die Stabilität der Rentenkassen aus?

„Je mehr Renten bewilligt werden, desto höher sind die Ausgaben der Rentenkassen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem: Um das gegenzufinanzieren, brauchen wir entsprechende Beitragszahler. Wenn die Zahl der Arbeitnehmer in Deutschland in Zukunft aber abnehmen wird, hat die Deutsche Rentenversicherung weniger Beitragsaufkommen. Dann hat sie irgendwann mal ein Finanzierungsproblem und muss sich einen Kopf machen, woher sie das Geld herkriegt.“

Wo genau muss jetzt angepackt werden, um dem Renten-Ansturm entgegenzuwirken?

„Es gibt viele Schrauben, an denen dafür gedreht werden muss. Wir haben ein riesiges Arbeitskräftepotenzial in Deutschland, welches wir nicht hochheben. Zum einen müssen dafür die Löhne hochgehen, wir brauchen einen ordentlichen Mindestlohn. Wie wenig Geld manche verdienen, ist eine Frechheit! Wir brauchen auch genügend Kita-Plätze. Viele möchten in Vollzeit arbeiten, aber finden dann keine Plätze für ihre Kinder.

Dann haben wir das Problem, dass wir es beim Bürgergeld nicht geschafft haben, den Menschen eine echte Erwerbschance zu verschaffen. Die Behauptungen, dass Bürgergeld-Empfänger keinen Bock zum Arbeiten haben, kann man so allgemein überhaupt nicht sagen. Es gibt viele Leute, die gerne arbeiten gehen wollen. Sie finden aber keine Arbeit oder eine Ausbildung, da sie einfach nicht bewilligt wird. Die Bundesagentur für Arbeit findet, wie alle anderen auch, keine Mitarbeiter mehr. Sie können bei dem Ansturm schlicht und ergreifend nicht hinterherkommen.“

Was machen Arbeitgeber falsch?

„Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland wollen raus aus dem Job. Sie wollen unter bestimmten Bedingungen, wie sie sie jetzt vorfinden, einfach nicht mehr arbeiten. Unter anderem, weil sie sich nicht mehr wertgeschätzt fühlen. Die Leute wollen aus dem körperlichen Druck und psychischer Belastung raus, oft ausgelöst durch Mitarbeiter oder Vorgesetzte. Viele Chefs verlieren ihre Arbeitnehmer wegen solcher Sachen, obwohl diese vielleicht sogar weiter arbeiten wollen.“